鍾翰林違監管令抵英國申政治庇護　懲教署下午將晤傳媒料交代事件

已經解散的香港學生組織「學生動源」前召集人、因違反《港區國安法》被判刑43個月的22歲鍾翰林，出獄後須遵守懲教署監管令一年的他在英國時間12月27日晚上到達倫敦，並申請政治庇護。懲教署今午（29日）公布，將於下午4時半舉行記者會。負責更生事務的副署長梁建業，以及助理署長唐恂會出席，料將交代鍾翰林事件。



鍾翰林亦透過其Instagram證實已抵步英國。（鍾翰林Instagram圖片）

鍾翰林出獄後須遵守懲教署監管令一年

綜合其社交網頁、BBC、VOA及自由亞洲電台報道，鍾翰林抵達英國後，隨即向英國政府尋求政治庇護。他接受幾間媒體訪問時稱，他今年6月5日刑滿獲釋，由於他判刑時未滿21歲、刑期多於3個月，且獲釋前不足25歲，出獄後必須遵守懲教署監管令一年。他指出，懲教署禁止他到一間「特別店舖」做暑期工，需要定時要報到，並禁止向公眾發表任何言論。

被告鍾翰林被控煽惑分裂國家、串謀發布煽動性刊物，及2項洗黑錢等4項罪名，10月29日被押解至西九龍法院應訊。(梁鵬威攝)

以調適情緒為由申遊日獲准 攜4萬港元輾轉到英國

鍾又稱今年10月起，他會不時生病，西醫及中醫都指是淋巴問題，認為因精神壓力及心理因素，導致免疫力下降。他以調適情緒為由，申請在聖誕期間到沖繩旅遊。「（懲教處）以至國安人員是知悉我的經濟狀況，我沒有可能買到一張一萬元的機票。我跟懲教處說，我剛巧找到一張平價的機票去沖繩。」

他獲懲教署批准，於12月20日至25日期間到日本沖繩旅遊。他經冲繩、東京，最後到英國。他表示，當日他帶著僅餘的4萬港元到機場，直至起飛前一秒，都一直在擔心能否安全離境。到飛機起飛剎那，才稍鬆一口氣。他於日本買前往英國的機票，在27日飛到倫敦。

由於鍾未按時返港，國安處人員在他到達英國後曾不斷聯絡他，但他稱25日因不知醒錯過飛機，以需要更改行程來嘗試拖延。

本月較早前時間，周庭也宣布留在加拿大就學，放棄遵守保釋條件，不再返港。