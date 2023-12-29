今日必看8分鐘｜九巴座位藏針　六旬男被拮傷｜鍾翰林赴英尋庇護

湖景邨倫常命案｜單親綜援家庭 疑管教壓力爆煲釀悲劇 街坊難過

屯門湖景邨湖畔樓倫常命案，55歲單親母親與17歲兒子因其學業問題爭執，疑以菜刀及鐵錘施襲後奪門離家，走到樓上走廊一躍而下。有街坊表示難過，指涉事家庭平日並沒有傳出爭吵聲，對事件感到難過和突然。

九巴座位椅背藏針 六旬男被拮傷送院 警列刑事毀壞案追查

今日（29日）早上約10時半，一輛九巴途經何文田政府合署對開時，下層六旬男乘客表示於下層座位椅背發現藏有一支針，他坐下時被拮傷，報警求助。稍後事主由救護車送往伊利沙伯醫院治理。現場可見，藏有針的座位對住巴士落車門，半支針插入椅背，警方及九巴職員在場調查。

周庭棄保｜消息：周庭父母今早到警署協助調查 母為擔保人

涉嫌干犯國安法被捕、正身處海外的前香港眾志成員周庭，早前在Instagram發文表明不會回港報到，昨日（28日）周庭未有依時到警署報到，違反保釋條件。警方表示會全力依法追捕。消息指，周庭父母正在大埔警署協助調查，據知其母是擔保人，今日較早時被警方邀請助查。

「學生動源」前召集人鍾翰林違監管令 抵英國尋求庇護

已經解散的香港學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林、在英國時間12月27日晚上到達英國倫敦，並申請政治庇護。22 歲的鍾翰林因違反《港區國安法》被判刑43個月，出獄後須遵守懲教署監管令一年。他本月到日本沖繩旅遊「調適情緒」，經沖繩、東京輾轉到達倫敦，隨即尋求政治疪護。

鍾翰林違監管令抵英國申政治庇護 懲教署發召回令 促鍾盡快回港

已經解散的香港學生組織「學生動源」前召集人、因違反《港區國安法》被判刑43個月的22歲鍾翰林，出獄後須遵守懲教署監管令一年，但他在英國時間12月27日晚上到達倫敦，並申請政治庇護。懲教署今午（29日）舉行記者會。負責更生事務的副署長梁建業表示，當局故已發出召回令，依法將其通輯，希望鍾翰林回頭是岸，盡快回香港。梁批評違反誠信，破壞互相信任。

油麻地可疑男被撳地制服道歉 男警甩眼鏡：踢完一腳又一腳

今日（28日）網上瘋傳一段影片，可見一名男子遇查期間，突然仆前疑想掙脫，在場6名警員立即將其捉住，雙方在一間藥房外拉扯糾纏，店外貨物幾被撞跌，職員慌忙查看及固定貨物。涉事男子最終被撳於地上制服，一名男警一度跌低，眼鏡飛脫稱：「踢完一腳又一腳！」涉事男子則「耍冧」表示：「得啦得啦，得啦道歉喇！」有警員安撫：「你冷靜啲，做完嘢冇嘢就放你走，唔好喺度玩！」事件引起途人及食肆顧客圍觀。

跑馬地冬青閣單位疑熱水爐起火 一度傳爆炸聲 男住戶吸濃煙不適

今日（29日）早上9時21分，跑馬地冬青道1號冬青閣一單位疑因熱水爐起火，有濃煙冒出，並一度傳出爆炸聲。消防員派出一隊煙帽隊及一條喉灌救，於36分鐘後將火救熄。單位內兩名住戶自行疏散，其中六旬男住戶吸入濃煙不適，被送往律敦治醫院治理。

沙田崗背街疑天降石屎 男途人「中頭獎」流血受傷 送院治理

今日（29日）下午1時許，一名男子途經沙田崗背街13號、花園城三期雅蕙苑對開時，疑有石屎從天而降，擊中其頭部。其友人協助報警求助，事主頭流血受傷，清醒送往威爾斯親王醫院治理。警員在場調查。

元朗工業邨男工燒焊期間 遭1噸金屬鐡擊中 頭傷昏迷ICU留醫

元朗工業邨發生工業意外。警方今晨（29日）接報指，昨日（28日）晚上6時許，一名43歲姓鄭男工人於福喜街91至93號一工場燒焊期間，懷疑於室內位置被一塊4呎乘2呎乘1呎的長方形、重約1噸的金屬物擊中。事主頭受傷，半昏迷送往博愛醫院治理，及後被轉送往屯門醫院，現時在深切醫療部留醫。警方接報到場調查，經初步調查，案件列「工業意外—有人意外受傷」處理，勞工處亦正到場調了解。