旺角信和店舖停售BL男男漫畫　店員指有執法人員查舖　讀者批過分

BL漫畫（Boys' Love，即男男戀漫畫）絕迹香港？網上有貼文指，旺角信和中心一間漫畫店，因遭教師投訴，中心多間漫畫店停售BL漫畫。《香港01》記者今（29日）到信和中心視察，至少有兩間漫畫店均指不會再有BL漫畫，其中一間原本兩個書架及一個角落用作展放BL漫畫，現時已被清空，或改放其他類型漫畫。有店員透露，幾日前「類似警員」等執法部門上門搜查，並被告之「不能賣」，之後便停止出售，預計以後也不能賣，影響至少一兩成生意。



有喜歡BL漫畫的讀者獲悉消息後到信和買書，但發現書架上空空如也，認為若因投訴而禁售屬矯枉過正，「我哋取向本來已小眾啲，如果被禁再小眾啲咁實在太過分。」《香港01》正向警方查詢。



+ 1

店員指有教師或家長向淫審處投訴

網上有貼文引述漫畫店家信息指，「因為政府說我們不能再賣BL（產品）了，所以沒辦法再拿貨了，只能退錢」。有網民即留言指知悉事件始末，稱上星期往信和一間有售BL漫畫的漫畫店，見有執法部門查舖，並有店員稱因有學生將BL漫畫帶返學校，疑有教師或家長向淫褻物品審裁處投訴，漫畫店雖稱有按規定「包膠」及打格，仍被投訴人指「唔得」，最終要退回BL漫畫貨存並停售。

至少兩店稱不會再有BL漫畫 18禁書「包膠」反可續售

貼文引起廣大討論，《香港01》記者今午往旺角信和中心了解，至少兩間漫畫店告之記者「唔會再有BL漫畫」，有一間漫畫店原本中間兩行書櫃，以及其中一個角落，均用作展放BL漫畫，但今日已有一個書櫃被清空，其餘則放置其他類型漫畫。不過，一些非BL向、屬不雅物品須「包膠」的漫畫或書籍，則仍然有售，並按規定貼上只出售予18歲或以上人士。該店原本在店外張貼的新書到貨清單，也明顯較以前短。

有漫畫店店員向記者表示不方便透露詳情，指「政府執法部門、警察個啲」幾日前曾上門查訪，並指不能賣BL漫畫，之後店內停售BL漫畫，更預計永遠也不會恢復出售。問及為何不能賣，店員稱「唔賣得就唔賣得」，頗多顧客會專門到店買BL漫畫，對生意有一定影響，料至少有一兩成。

張小姐認為若「禁售」BL漫畫是矯枉過正。（何瑞芬攝）

BL漫畫愛好者：本來已小眾 將失去多樣性

張小姐今日本身來信和買漫畫，卻見架上空空如也，指在網上得悉消息，認為「好少事」，若因此禁售是矯枉過正，指若未能在門市買到實體書或只能被迫網上看，「想畀錢支持下（漫畫）老師都唔得」。她又指社會近年倡平權，「話乜都睇得但又選擇少咗，好心酸」，認為香港平權意識倒退，「我哋取向本來已小眾啲，如果被禁再小眾啲咁實在太過分。」

李同學與朋友也有到漫畫店買漫畫，指平時留意到店內有售BL漫畫，但今日全部不見，認為失去多樣性，形容很可惜：「感覺好似禁止（同性戀）發展，明明其他地方已開始支持。」

記者亦到同區另一間有售BL漫畫的漫畫店了解，店員指無收到相關通知，但已知悉相關消息，會密切注意及了解情況再作打算。

翻查資料，警方2020年6月曾聯同電影、報刊及物品管理辦事處人員搜查荃灣商場一間漫畫店，檢獲11本懷疑色情漫畫並拘捕50歲女子；2013年12月，警方也曾聯同電影報刊辦搜查信和5間店，拘捕6名負責人，檢650本書刊及50隻光碟疑有淫褻或不雅成份，當中包括漫畫。