深圳8號線元旦前通車　大梅沙人山人海　港人讚設施齊：平日再來

明日是除夕（31日），深圳地鐵8號線二期周二（27日）正式開通迎接元旦新年假期。深圳地鐵8號線可直達被譽為「東方夏威夷」的大小梅沙，今日（30日）乘地鐵到大梅沙站直擊，發現沙灘人頭湧湧，現場設有多座數高數層的雕像，熱鬧場景相比淺水灣周末更誇張。



有部份港人趁周末經蓮塘口岸過關，專程體驗新線路，並順路到大梅沙觀光。有港人便大讚沙灘的設施齊全，設有購物中心及餐廳等，建議香港可借鑑刺激經濟。「氣氛好！你睇下個個都有嘢（工作）做。」



+ 10

疫情前經羅湖坐巴士到大梅沙需一個多小時

在深圳地鐵8號線未開通前，港人若經羅湖口岸過關，再乘坐巴士前往大小梅沙，需花費逾一個小時，大大降低到當地旅遊的意欲。因此在兩地恢復通關後，大小梅沙仍未能成為港人北上的熱點。但由本周二開始，情況將有所改變。

《香港01》日前實測，從蓮塘口岸出發到大梅沙站35分鐘，到小梅沙站則約40分鐘，車程大幅縮減，通車後一日更已吸引港人專程體驗新線路。他們打算在大梅沙拍照打卡後，再到鹽田墟品嚐海鮮。

大梅沙設有樓高數層的藝術品及巨型沙雕

今日為除夕連假首日，當記者離開大梅沙站走出地面，發現旁邊的沙灘人頭湧湧，而樓高數層的雕像及巨型沙雕，包括動漫《海賊王》的路飛，以至購物中心及美食廣場等，均是本港沙灘缺乏的元素。

旅客均準備充足在沙灘上野餐或曬日光浴，小童在旁奔跑嬉戲，亦有不少情侶自拍留念。至於走至海邊一帶更是擠得水洩不通，海濱棧道人流亦絡繹不絕，熱鬧的場面相比周末淺水灣更為誇張。

港人讚出地鐵站即到沙灘：呢樣香港學唔到

雖然沙灘上的旅客主要為深圳本地人，但風景優美的海濱棧道，卻不斷有港人路過。其中李先生得知地鐵線通車後，今早10時專程到此欣賞美景。他大讚車站設計有特色，離開出口便立即到達沙灘。「呢樣嘢香港就學唔到。」

不過他表示下次會選擇平日再到大梅沙，指沒想到人山人海。但他大讚沙灘設施齊全，設有購物中心及餐廳等，建議香港可借鑑以刺激經濟。「氣氛好！你睇下個個都有嘢（工作）做。」

已退休的謝先生在10年前曾到大梅沙旅遊，指當時並沒有設施及酒店，交通亦非常不便，需要乘坐一個多小時巴士。他計劃晚上返回蓮塘口岸花100元吃晚飯，回家休息數日後再北上玩樂。「香港始終樣樣都係貴啲，國內相對平啲。」

問到除夕夜會否到維港兩岸觀看煙花，他則表示較喜愛到各地觀光，直言「煙花年年有得睇。」他指，內地仍有不少景點尚未接觸，建議港人可親身體驗，例如在大梅沙傾聽海浪聲，便讓人心情舒暢。

「好過自己喺屋企，對住部電視機，對住四面牆。唔係話一定要使好多錢㗎，就算你搭個火車地鐵過嚟，行返幾個鐘，都好舒服㗎。」