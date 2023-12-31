除夕倒數迎2024．直播｜煙花匯演復辦　料42萬人維港兩岸迎新年

Happy New Year，送走2023年、 迎來2024年。旅遊發展局繼2018年除夕後，再於12月31日除夕夜復辦「香港跨年倒數」維港煙花音樂匯演，天氣和暖又無下雨，吸引大批市民及遊客一早到場霸位等候觀賞。警方預計在維港兩岸欣賞煙花人數，與十一國慶當晚約42萬人觀看相若。



旅發局指今次倒數煙花匯演為歷年最大規模，長達12分鐘。由晚上11時起，在灣仔的海港中心及夏慤大廈，以及金鐘長江中心，每隔15分鐘於樓頂輪流發放四色「許願流星」煙花，分別代表甜蜜、健康、常樂及富足。



除夕倒數2024維港煙花匯演建議觀賞地點。(旅發局提供圖片)

▼迎2024年「香港跨年倒數」煙花匯演逐幕睇▼



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除夕倒數維港煙花音樂匯演將是歷年規模最大，所綻放的煙花橫跨中環至北角對開海面，闊度達1,300米（即1.3公里）。

煙花以「新年新傳奇」為主題，分為五段式架構，以四季變幻為靈感，最後將以一對對愛心及哈哈笑的圖案圓滿落幕。旅發局電腦模擬五幕共16場煙花，由聖誕的紅綠色為主調煙花揭開序幕，以「愛心」、「哈哈笑」圖案作結尾。

▼12月31日除夕晚上 大批市民及遊客在金鐘添馬公園等候倒數▼



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▼12月31日除夕晚上 維港兩岸海旁民眾等候倒數煙花匯演▼



▼12月31日除夕晚上 外出迎新年市民逼爆尖沙咀街道▼



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尖東海旁下午起擠滿人潮、舉步維艱，其中有大批市民旅客直接席地而坐，等候匯演開始。有市民相隔十多年再臨匯演現場，認為內地人人流多了三成，稱人多氣氛好。有首次來港的深圳旅客，表示現場欣賞煙花匯演感覺更隆重。

上午11時許，市民羅先生與十多名友人提早到尖沙咀海旁霸位，他指往年都有來到海旁觀賞煙花匯演，不過就於午飯後才會部署腳架、相機等裝備；他稱知悉今年活動較大型，所以早上10時許已來到「有利位置」，並會一直等到今晚表演開始；朋友間亦會互相輪流「放飯」休息。

▼12月31日除夕晚上 中環蘭桂坊倒數人群愈夜愈多人▼



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▼12月31日除夕晚上 中環蘭桂坊實施人流管制▼



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中環蘭桂坊酒吧有倒數派對，是疫情後首個不用戴口罩的跨年倒數。蘭桂坊協會總監張素媚表示，各酒吧預訂早已爆滿，形容蘭桂坊已回復正常狀態。不過，有居酒屋負責人表示，港人北上消費及出外旅遊影響生意，訂枱相比平時只略增一至兩成，雖然人流比平時明顯增加，但旺丁不旺財。

▼12月31日除夕晚上 銅鑼灣一帶人流不多▼



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▼2018年迎2019年「香港跨年倒數」煙花匯演▼



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▼12月31日 尖沙咀等看煙花倒數人群未入夜已逼爆▼



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▼12月31日 市民遊客準備看香港跨年倒數煙花匯演▼



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▼12月31日 「香港跨年倒數」煙花匯演封路排▼

