今日必看8分鐘｜旺角唐樓神主牌砸中私家車｜恐怖巨浪襲美國西岸

除夕倒數2024｜攝影發燒友早逾10小時霸頭位 廣東旅客愛香港氛圍南下親身感受

夕（31日）將至，本港將迎來歷年最大規模的「香港跨年倒數」，以史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演迎接2024年。入夜後在尖沙咀海旁等睇煙花的人潮，越來越多迫滿人，有攝影發燒友為「霸頭位」影靚相，在下午2時半已到場，亦有從廣東專程來港旅客說要親身在場觀賞煙花。

砵蘭街唐樓墮神主牌 香爐灰灑AUDI頂 車主：早一分鐘就揼落頭

砵蘭街發生高空墮物案，唐樓單位一個木製神主牌砸中一輛停泊在錶位的AUDI私家車，擋風玻璃穿洞，香爐灰灑滿車頂。準備入錶的徐姓夫婦車主直言：「如果早一分鐘就揼落個頭度」，幸無人受傷。

35歲男踏電動單車欲去彌敦道 誤闖紅隧即遭職員截停 警到場警告

消息稱，今日（31日）凌晨零時許，一名35歲非華裔男子在紅磡踏電動單車，其間進入紅隧往香港方向行駛，隧道公司職員見狀將他截停，繼而帶返紅磡海底隧道行政大廈，同時報警求助，警員到場了解，即場作出警告，最終將他放行，案件列作「雜項」。事主向《香港01》表示，自己並非送外賣，事發時正前往彌敦道，懷疑走錯路而誤闖紅隧。

荔枝角海傍少女墮海叫救命 途人拋水泡 水警跳海救人：定啲嚟！

今日（30日）傍晚6時許，警方接獲報案，指於荔枝角興華街西71號近新渡輪服務有限公司對出海傍，有一名15歲少女墮海遇溺，大叫救命。水警接報到場，跳到海中將女事主救起，她當時仍然清醒，由救護車送往明愛醫院治理。據悉，有人感不開心而跳海。

國泰東京返港航班無證女子離奇登機 全機人落機安檢 攘釀逾句鐘

國泰航空一架東京返港客機日前出現離奇事件，一名無登機證的女子擅自闖入機艙，其後不停轉換座位，日本警方登機將她帶走，機上所有乘客須攜同隨身行李落機安檢，航班延誤1.5小時。國泰航空證實事件，向受影響乘客致歉；民航處促國泰調查。

紅磡老翁心急取免費飯 橫過馬路遭垃圾車撞倒 送院搶救後不治

今（31日）午12時左右，一名老翁於近紅磡民裕街17號對開，遭一輛垃圾車撞到，警方及救護車接報到場，該名老翁昏迷不醒，被送院搶救，可惜最終不治。

深圳8號線元旦前通車 大梅沙人山人海 港人讚設施齊：平日再來

深圳地鐵8號線二期周二（27日）正式開通迎接元旦新年假期。深圳地鐵8號線可直達被譽為「東方夏威夷」的大小梅沙，周六（30日）乘地鐵到大梅沙站直擊，發現沙灘人頭湧湧，現場設有多座數高數層的雕像，熱鬧場景相比淺水灣周末更誇張。

除夕．元旦｜首日假期33萬港人離境八成北上 內地訪客按周少一萬

2023年即將結束，除夕連元旦三日假期昨日（30日）展開，入境處數字顯示，昨日有33.5萬港人離境，當中接近八成，超過26萬人北上，由港珠澳大橋「過大海」有3.8萬人，經機場離港有2.7萬人，各佔約一成；同日南下內地客有15萬人，按周少一萬人，北上南下逆差錄11萬人。

解放軍駐香港部隊完成第25批軍官輪換

根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》規定，經中央軍委批准，圓滿完成香港防務任務的駐香港部隊部分陸海空軍官於30日離開香港返回內地部隊工作。這是香港回歸祖國以來第25批軍官輪換離港。

恐怖過海嘯 巨浪侵襲美國西岸 目擊者：世界末日一樣

自12月28日美國西岸遭洪水與巨浪侵襲，從加州到俄勒岡多處都成災區。情況已來到第3天，大水在加州沖走汽車、一些前來觀潮「趁熱鬧」的人也受傷。氣象預報稱威脅尚未解除。