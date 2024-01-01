筲箕灣商場現「偷匙怪客」　薩莉亞一個月失5次　推$50按金借廁所

香港有不少的商場廁所謹供商戶使用，場內食肆客人如果要去洗手間，就要先借取鎖匙開門。不過，有筲箕灣商場租戶因頻頻失竊鎖匙，個別商戶於是訂立新規矩應對，食客若要借用廁所鎖匙，須先繳交50元按金。付按金去洗手間的消息，近日惹網民熱烈討論，不少人都批評餐廳做法不合理。不過，該店副店長接受《香港01》訪問時就解釋，餐廳高峰期每月曾遺失5條洗手間鎖匙，新做法推出後問題才見改善。



位於筲箕灣的薩莉亞餐廳被指借用廁所鎖匙需先繳交$50按金，以避免鎖匙遺失而令餐廳需向商場申請補發。有網民斥餐廳做法差，亦有人認為做法合理，認為是自律問題。（余月明攝）

日前網上流傳一張餐廳照片，內容是指位於筲箕灣形薈商場的薩莉亞餐廳，貼出告示指，由於該餐廳經常遺失洗手間鎖匙，因此食客借用洗手間鎖匙，需先繳付50元按金。有網民稱「今時今日咁樣嘅服務態度真係唔得」，但另一方面亦有網民認為「每個告示都有佢背後既原因」，做法合理。

記者今日下午到餐廳外視察，發現不少市民因薩莉亞借廁所需先付50元按金，改向附近商家借用洗手間。

半小時內，有2至3位客人向該餐廳借用鎖匙，並繳交50元。同時，有不少食肆為免要付按金，索性企在廁所外，趁有人使用乘機進入。

位於筲箕灣的薩莉亞餐廳張貼告示表明，收費原因在於鎖匙經常遺失，故需作收費。（余月明攝）

副店長：高峰時期4、5次未能收回鎖匙

筲箕灣分店副店長Tony解釋指，店舖開張初期並沒有張貼告示，當時客人可以免費借用鎖匙，惟越來越多客人沒有退還鎖匙，一個月高峰可達4、5次。

Tony坦言，未收取按金前，店員都要自費補領鎖匙，每次補領需付25元。不過，自從去年年頭張貼有關告示後，情況就有好轉，至今只有一位客人未有退還鎖匙，雖然都有收過3、4次投訴，但他認為「收（按金）我地唔見（鎖匙）機率低嘛！」

食客稱做法聞所未聞

被問到餐廳做法是否合理，食客梁小姐反問記者「你覺得呢？」她表示，店舖或是因為想保障匙卡成本，怕有人借後不還，惟以客人角度則感程序上較為麻煩，她稱暫時只見過這間餐廳會有如此做法。她表示，很多人都會趁有人出入時衝入廁所，皆因大家都不太願意「去個廁所都要放低錢」。

鎖匙失竊的問題不止在薩莉亞發生，同層亦有餐廳店員表示，一個月會有2、3次遺失鎖匙，需要靠員工記住客人的樣子去避免狀況；另有店員表示曾經一星期都要換幾次廁所鎖匙；雖然有健身室店員指，洗手間鎖匙不退還的情況不罕見，惟該店多數只會借給已光顧的客人或會員，甚至員工直接幫其拍卡。