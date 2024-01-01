今日必看8分鐘｜元旦千人塞爆港鐵上水站 煙花迎新仙氣女警成焦點

千人塞爆港鐵上水站 席地而坐等頭班車北上 逼滿往落馬洲巴士站

大批內地旅客，於除夕維港煙花匯演完畢後，隨即動身返回深圳。部份人士到太子轉乘跨境全日通，卻遇上系統故障排長龍；部份人士則因港鐵今日元旦日24小時服務，直接乘東鐵線到上水站，等候前往羅湖或落馬洲的頭班車。據了解，有北上港人指，有大批內地客，在上水站外排隊打算乘坐通宵巴士前往落馬洲過關，但巴士公司班次疏落，導致大排長龍，最高峰時不下千人。

內地客滯留｜元旦凌晨未能北返 旅客網上控訴需排三條街買皇巴票

昨日除夕（31日），有不少內地旅客來港參與跨年倒數活動後，即在今日元旦（1日）凌晨北上回深圳，由於交通及關口配套不足，以致唯一連通宵連接深圳的皇崗口岸「淪陷」，大批內地客通宵滯留在港。在內地視頻平台抖音及小紅書等，有不少網民上載影片顯示內滯留在港、「叫苦連天」的慘況。

除夕倒數迎2024｜煙花匯演響震港九 維港兩岸超過47.9萬人觀看

Happy New Year，送走2023年、 迎來2024年。旅遊發展局繼2018年除夕後，再於12月31日除夕夜復辦「香港跨年倒數」維港煙花音樂匯演，天氣和暖又無下雨，吸引大批市民及遊客一早到場霸位等候觀賞。警方表示，維港兩岸超過47.9萬人觀看。

旅發局指今次倒數煙花匯演為歷年最大規模，長達12分鐘。由晚上11時起，在灣仔的海港中心及夏慤大廈，以及金鐘長江中心，每隔15分鐘於樓頂輪流發放四色「許願流星」煙花，分別代表甜蜜、健康、常樂及富足。

煙花迎2024｜有市民讚尾聲 好靚好複雜 散場時仙氣女警成焦點

2024年到來。除夕跨年倒數，迎來史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演。尖沙咀海旁人山人海，有香港市民表示今年匯演比幾年前更令人興奮，尤愛尾聲部份，形容「全部啲煙花一齊放，啲色好靚、好複雜」。有廣州旅客則喜歡他中段部份一段比較大的爆發，「這一段大家情緒還是挺高的。」

發放完後，在尖沙咀人群散場時，有人認出被本港網上地區群組及內地小紅書等社交平台瘋傳「香港超美女警」影片主角真身在場執勤，紛紛找她合照。

日本石川縣7.6級強烈地震 能登地區出現海嘯

日本石川縣能登地方1月1日下午發生7.6級地震，全國多地有震感，石川縣輪島市之後發生火災，消防部門正在救火。日本放送協會（NHK）意外直播石川縣珠洲市房屋倒塌的畫面，塵土飛揚。

有片｜青衣中電變電站疑爆炸 傳巨響冒白煙 電壓驟降多宗困𨋢

青衣中電變電站疑發生爆炸。今日（1月1日）下午3時15分，近灝景灣附近的牙鷹洲街中電變電站突然傳出爆炸巨響，且冒出大量濃煙，驚動多名市民報案。消防趕至現場救援；事件中幸無人受傷，亦毋須疏散。有附近居民於社交媒體透露，住所一度「跳電」，受影響的包括青衣城，以及長康邨、長宏邨、翠怡花園等屋邨和屋苑，有受影響居民表示家中「電腦熄左，連電視都係」；另有身處事發位置近1公里外的長亨邨的市民，也稱聽到巨響。

流浮山下白泥一帶山火逼近電塔 消防撲救籲市民關門窗

除夕夜（31日）晚上約7時16分，流浮山下白泥附近一帶發生山火，火場面積為15米乘15米，山火燒逾3小時，晚上10時許仍未熄滅，幸初步無釀傷亡。據讀者提供影片可見，遠處清晰可見山頭熊熊火光，山火位置更逼近電塔，濃煙席捲半空，片段傳出擔憂聲稱：「佢燒緊嗰塔底喇‥‥‥嘩真喺爆炸，可能成個屯門冇電！」消防處表示，現正進行滅火行動，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。

馬頭圍邨獨居婦燒成焦屍 意外前與子共晉晚餐 火警有可疑警調查

馬頭圍邨芙蓉樓一名88歲姓杜獨居婦人，除夕夜寓所起火並傳出爆炸聲。消防爆門入屋發現事主已燒成焦屍躺在陽台，認為起火原因有可疑，交由警方繼續調查。警員今早（2024年1月1日）登樓調查，涉事樓層拉起封鎖線。警方經初步調查，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，會繼續與相關部門調查火警成因。

無良賊扮扶視障人士實偷袋 另涉便利店偷啤酒 警拘26歲蒙古籍男

上周六（2023年12月30日）一名視障人士在港鐵炮台山站內，被人偷去掛肩袋，內有手機現金總值9000元財物。警方翻查大量閉路電視片段，發現疑犯於同日凌晨時份，在西營盤一間便利店偷取啤酒及朱古力，警方隨後鎖定疑犯的寓所地址，並上門以涉嫌「搶掠」及「盜竊」罪拘捕一名持「行街紙」的26歲蒙古籍男子。

元旦BB｜女嬰「包包」平安夜B變元旦B 母陀足41周望健康平安長大

除夕下午5時許，醫生為懷孕已滿41周的準媽媽葉太打催生針，約8小時後，葉生葉太迎接2024年元旦BB愛女「包包」。踏入2024年，一名女嬰於凌晨1時36分在威爾斯親王醫院出生，重2.86公斤。葉生葉太笑言B女預產期為12月24日，由「平安夜BB」變成「元旦BB」，夫婦感到開心又意外，他們希望「包包」能健康平安、快高長大。