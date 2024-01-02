黎智英案｜黎智英否認控罪　控方將讀出開案陳詞

壹傳媒創辦人黎智英被指請求外國對中國及香港實施制裁，涉違《港區國安法》，他和三間《蘋果日報》相關公司被控串謀勾結外國勢力等共四罪。法庭上月處理其中一項控罪「串謀發布煽動刊物罪」的法律爭議，並把案件押後至今天(2日)在西九龍法院續審。黎智英正式答辯，並否認控罪。控方讀出開案陳詞，指黎智英是案中主腦，並指案中將依賴五名「從犯證人」的作供。



4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控四罪，包括一項串謀發布煽動刊物罪 、兩項串謀勾結外國勢力罪和一項勾結外國勢力罪。

案件不設陪審團，由三名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。

黎智英還柙3年，身型消瘦了不少。

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黎智英今出庭時 精神不俗

黎智英今在4名懲教人員看管下步入犯人欄，身穿深藍色西裝及白色襯衫，精神不俗。他在開庭前多次探頭望向家屬席點頭微笑，並嘗試做口型溝通，坐在家屬席的幼子則輕輕揮手回應。

法官在上次聆訊裁定，控方訴黎的煽動刊物罪沒有超出6個月的檢控時間。不過辯方表示仍對控罪有爭議，並就此再向法庭提交書面陳詞。今早甫開庭，法官杜麗冰便指，他們在開庭前不久才收到黎方提交的書面陳詞，仍然需時閱讀，因此押後案件半小時。

休庭後，資深大律師彭耀鴻口頭陳詞指，法改會當初就煽動罪立法時，已考慮到「未完成串謀協議（unconssumated conspiracy）」或會造成不公，但仍交由控方決定是否就這些「未完成」的串謀煽動行為提控，辯方立場亦然。副檢控刑事專員周天行則回應說，法庭已就檢控時限的爭議作出裁決，毋需再對控罪日期的問題再作判斷。

主審黎智英案的3名法官。(法官及後駁回辯方爭議後，周天行隨即表示，控方申請將黎獨自面對的勾結外國勢力罪存檔法庭，獲法官批准。法庭書記其後向黎讀出控罪，黎站起身聆聽控罪後說：「不認罪（not guilty）。」另三名被告則由一名女士代表，她亦否認控罪。詳看下圖)

黎智英早前爭議控方檢控串謀發布煽動刊物罪時，已超過檢控時限。法庭聽取陳詞後，裁定控方沒有逾時檢控。

案件編號：HCCC 51/2022