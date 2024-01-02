直播｜內地客滯留　政府研當有大型活動　延長鐵路口岸開放時間

除夕（31日）維港煙花倒數，有22.7萬人次旅客在當日入境香港，當中近19.6萬人次為內地旅客，熱鬧過後大批沒打算留港過夜的內地旅客，連夜選搭直通巴士或港鐵到上水轉往落馬洲，準備返回內地，這批為數2.6萬人次的旅客，在踏入元旦的首六小時經唯一24小時通關的落馬洲口岸出境，接駁皇崗口岸回家。

保安局局長鄧炳強昨日預告政府將召開誇部門會議檢討事件，會議聯同旅遊及交通業界一同開會，政務司司長陳國基率3名局長匯報會議結果。



運輸署在除夕當日參考入境處數據，得悉中午開始，南下到港的人數大增，雖已提醒過境交通營辦商加密班次，但都無法應付預料之外的內地旅客需求。加上皇崗口岸一帶交通塞，直通巴士回車不及，減慢疏導人潮能力，同時大批旅客亦滯留上水站，等候羅湖或福田口岸開關，引爆內地旅客在小紅書大肆控訴，來港倒數後流落街頭的苦況。

陳國基稱，經過會議商討，將會從三大方面著手改善情況，第一是將來舉辦大型旅客訪港活動時，政府將召開高層大型活動過關交通安排會議，由他本人主持，提早做出部署，確保能疏導旅客。

第二，與內地部門商討不同方案，疏導返回內地的旅客，考慮延長鐵路口岸開放時間、增加24小時通關口岸數目。

第三，研究優化交通安排，方便跨境巴士流轉。

楊潤雄：疫情後旅客出行有新趨勢

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，除夕有22.7萬訪港旅客，當晚不少內地旅客選擇不同交通工具返回內地。他又指，疫情後旅客出行模式有新趨勢，追求深度旅遊，參加大型盛事，當局會考慮更新旅遊藍圖。

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