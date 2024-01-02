直播｜內地客滯留 政府研當有大型活動 延長鐵路口岸開放時間
撰文：鄧宇詩
出版：更新：
除夕（31日）維港煙花倒數，有22.7萬人次旅客在當日入境香港，當中近19.6萬人次為內地旅客，熱鬧過後大批沒打算留港過夜的內地旅客，連夜選搭直通巴士或港鐵到上水轉往落馬洲，準備返回內地，這批為數2.6萬人次的旅客，在踏入元旦的首六小時經唯一24小時通關的落馬洲口岸出境，接駁皇崗口岸回家。
保安局局長鄧炳強昨日預告政府將召開誇部門會議檢討事件，會議聯同旅遊及交通業界一同開會，政務司司長陳國基率3名局長匯報會議結果。
運輸署在除夕當日參考入境處數據，得悉中午開始，南下到港的人數大增，雖已提醒過境交通營辦商加密班次，但都無法應付預料之外的內地旅客需求。加上皇崗口岸一帶交通塞，直通巴士回車不及，減慢疏導人潮能力，同時大批旅客亦滯留上水站，等候羅湖或福田口岸開關，引爆內地旅客在小紅書大肆控訴，來港倒數後流落街頭的苦況。
陳國基稱，經過會議商討，將會從三大方面著手改善情況，第一是將來舉辦大型旅客訪港活動時，政府將召開高層大型活動過關交通安排會議，由他本人主持，提早做出部署，確保能疏導旅客。
第二，與內地部門商討不同方案，疏導返回內地的旅客，考慮延長鐵路口岸開放時間、增加24小時通關口岸數目。
第三，研究優化交通安排，方便跨境巴士流轉。
楊潤雄：疫情後旅客出行有新趨勢
文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，除夕有22.7萬訪港旅客，當晚不少內地旅客選擇不同交通工具返回內地。他又指，疫情後旅客出行模式有新趨勢，追求深度旅遊，參加大型盛事，當局會考慮更新旅遊藍圖。
消息：政府晤旅遊及運輸業界 下午交代假日延長通關安排一文看清內地旅客元旦滯留風波 為何整個政府只有運輸署發預警？內地旅客滯留｜大批乘客未能過境大混亂 鄧炳強：跨部門進行檢討跨境巴乘客滯港 經理稱無系統故障 主因口岸擠塞致無法回車載客千人塞爆港鐵上水站 席地而坐等頭班車北上 逼滿往落馬洲巴士站跨境巴疑系統故障 太子站頭逾500人排隊 有旅客指的士開天索價
▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留太子跨境巴士車站▼
+8
內地客滯留｜網民稱在街頭吹2小時冷風 麥當勞如難民營：哭出來內地客滯留｜在港內地生稱 朋友凌晨好狼狽：以後唔揀大節過香港內地客滯留｜元旦凌晨未能北返 旅客網上控訴需排三條街買皇巴票2023年除夕南下內地客直逼20萬人 創疫後新高 喜慶後滯留各區內地客滯留｜今首10小時2.8萬人次落馬洲出境 通關以來單日最多
▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留上水及旺角港鐵站▼
+19
▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留快餐店及商場內▼