黎智英案｜黎透過其專欄及節目發煽動言論　鼓吹更多人參與示威

壹傳媒創辦人黎智英和三間《蘋果日報》相關公司,除被控串謀勾結外國勢力,亦有指他利用《蘋果日報》作為平台發表煽動言論。控方今(2日)在開案陳詞花上不少篇幅,引述控罪期內黎如何利用其媒體,指示編採人員把《逃犯條例》的相關報道,塑造成「送中例殺埋身」。他又利用其專欄發表言論,提到大陸要法律凌駕香港的司法機構,把法治變成人治,他並有鼓吹更多人參與當時的示威。黎後來又開設網上直播訪談節目「Live Chat with Jimmy」,他在節目內不斷發出言論,請求外部勢力制裁中港官員。



2019年2月修訂《逃犯條例》引發討論,之後引發連月示威。(資料圖片)

政府於2019年2月提出修訂《逃犯條例》,引發公眾討論。控方指《蘋果日報》自此便開始多番發布具煽動性的報道,以針對中港政府,並呼籲市民參加示威。

黎曾指示張劍虹要加強效果

控方指黎智英於同年3月,向《蘋果日報》社長張劍虹發訊息,指前政務司司長陳方安生和時任美國副總統彭斯見面,尋求國際社會反對修訂《逃犯條例》。黎指示張要透過報章加強效果,《蘋果日報》最終刊登題為《【泛民訪美】 白宮安排陳太會見副總統 彭斯:極關注香港人權自由」》的文章。

把林榮基訪問塑造成送中例殺埋身

同年4月,黎再指示張安排訪問銅鑼灣書店前經理林榮基,令更多市民參加示威。《蘋果日報》因此於同月27日刊登題為《送中例殺埋身 林榮基 流亡台灣 臨別呼籲 守護香港明日上街》的報道。控方認為,這篇文章雖然表面上是一篇新聞報道,但內容塑造修例是:送中例殺埋身。

控方指黎智英指示編採人員把林榮基的訪問塑造成:送中例殺埋身。

在其專欄指大陸要令法治變成人治

此外,黎在同月亦有其報章專欄「成敗樂一笑」發布題為:《請站出來保住最後防線》的評論文章,指修訂逃犯條例是要摧毀一個兩制,又稱:「讓香港市民都被籠罩在恐慌的順民意識下,讓大陸無法無天的法律凌駕香港的司法制度,令法治變成人治。」

指逃犯條例修訂後可隨時拉人

同年5月,黎又在「成敗樂一笑」發表題為《諗移民定諗遊行》的文章,稱:「將來修訂了『逃犯條例』還可以隨時拉你鎖你,多神奇的權力,多神聖的地圖啊!⋯⋯我們不能放棄讓他們看到為了保衛家園,我們會去到盡,堅決抗爭到底的事實。」

專欄指逃犯條例要奪取香港法治

及至6月初,黎又發文呼籲港人於6月9日參與反修例遊行,並在文指修訂《逃犯條例》是要奪取香港法治, 反問:「嘿!你要跟中共將法律,你從火星來的嗎?你不要太天真太簡單⋯⋯法律不外是他們(中央)的行政手段來的。」

控方指黎智英多次用其專欄發表煽動言論。(資料圖片)

Twitter帖政協照片問應否放入制裁名單

控方又指,根據黎和其他《蘋果日報》高層的訊息,時任副社長陳沛敏曾於國安法立法前向黎轉發一則有關新聞,內容指全國人大常委有意立《國安法》,陳問黎:「賣港賊,制裁名單?」黎回覆:「好提議。」同日黎在Twitter全國政協委員的照片,用英文寫上:「美國政府應否把他們放入制裁名單?#MagnitskyAct」

聽華府專家建議出蘋果日報英文版

此外,華府專家惠頓(Christian Whiton)建議《蘋果日報》刊登英文內容,黎於2020年5月出《蘋果日報》免費英文版,務求藉此爭取國際支持及請求制裁中港官員。其首篇文章題名為《【打國際線】《蘋果》英文版免費試睇》 ([Fighting on International Front] Free trial subscription to Apple (Daily) in English) 。

直播節目討論美對華政策

此外,黎亦曾於直播節目「Live Chat with Jimmy」中,與《南華早報》前總編輯Mark Clifford、前國防部副部長 Paul Wolfowitz、退役上將 Jack Keane等人對話,並指現任美國總統拜登對華政策軟化,亦表明希望拜登政府如同前總統特朗普一樣說到做到。

4名被告:黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司,被控一項串謀發布煽動刊物罪 、兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號:HCCC 51/2022