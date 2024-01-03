內地客滯港｜林世雄稱中港牌車多阻巴士流轉　研延長東鐵口岸時間

政府昨日（2日）召開跨部門會議商討未來大型活動，如何有效疏導旅客返回內地。運輸及物流局局長林世雄今日（3日）表示，正研究延長鐵路服務與增加24小時過境關口的具體方案，惟暫時未有確實方案與時間表。

元旦凌晨有逾1400架私家車過境，林世雄形容是預料不及，影響往返口岸的巴士流轉，致疏導旅客的交通受阻。他認為，巴士載客能力遠不及港鐵，所以延長鐵路服務比增加陸路口岸數量更具效率，故會積極考慮於大型活動或節慶期間延長東鐵服務至羅湖、落馬洲口岸服務時間。



▼1月2日 4名司局長在跨部門會議後匯報▼



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元旦凌晨1至4時高峰 有1230輛客車過境

林世雄昨天在記者會上表示，元旦零時至早上6時，過境客車約有1,570輛車過關，其中九成（逾1,400架）是私家車，相當於去年12月周末的三倍流量。

客車過境高峰期是凌晨1至4時，共有1,230輛車過關，佔總流量大約八成。他指出，在這期間由於車輛實在太多，超出管制站原來的負荷能力，引致交通擠塞至新田公路，「在這麼短時間內有這樣大的車流而導致堵車，是很難避免。」

林世雄稱預料不及多車 研深圳灣24小時通關

林世雄今早接受港台節目訪問時續稱，那1,400架跨境小汽車，導致口岸擠塞，令過境巴士流轉受阻。被問及這類跨境私家車是因為旅客未能過境臨時召約，還是早已預約出境，林表示，這些中港「雙牌車」可能一早安排接載旅客過境，「我哋早前預料不及」，惟認為要看前看，所以昨天提出三個措施作出改善。

他表示，考慮到深圳灣口岸比現時皇崗口岸有更多陸路車位，故當局會考慮將其設為24小時關口之一，以分流節日或大型活動期間的旅客量，並計劃改善口岸的配套，包括劃定巴士專用線。

口岸延長服務 必須與內地部門商談

他補充，不論陸路抑或鐵路口岸，只要涉及出入境問題，都需要與內地部門「坐低傾傾」，而非香港作單一決定，同時亦需要一系列交通配套安排，故未有給出新措施的實際時間表。

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鐵路載客量比直通巴士多 東鐵又比高鐵有效

他強調，直通巴士每架載客量約50名，相比港鐵九卡車載客約1,000名，鐵路的效率高很多，所以首要研究當本港在節日或大型活動期間，延長鐵路口岸的通關時間。林稱，港鐵除夕期間已通宵行駛，但東鐵線未有開往羅湖、落馬洲站，是由於該兩站的關口未有開放而未能配合。未來如再有節慶或大型活動，相信港鐵可以配合，惟需視乎活動規模。

被問到會否考慮延長高鐵服務時間，林世雄回應，延長高鐵除了需要香港段作延長服務，同時亦要內地路段配合，因此相比東鐵線有多個市區站點及轉車站、只需延長羅湖和落馬洲站服務，東鐵線比較有助疏通本地人與內地旅客需求

研皇崗口岸增臨時巴士站牌

林世雄又指，當局亦參考直通巴業界意見，考慮於大型活動期間增加臨時跨境巴士站牌，相信有助疏導人流。