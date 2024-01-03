羽田機場飛機起火｜國泰周二飛羽田機折返　今早返港CX 543須取消

日本東京羽田機場周二（2日）有客機起火，一架北海道飛抵羽田的日航客機降落期間，在跑道上與日本海上保安廳一架定翼機相撞，客機陷入火海，造成5死15人受傷，客機全員在起火前順利撤離。



國泰航空表示，原定日本時間周二晚9時15分降落羽田機場的CX542因羽田機場事故而須臨時折返，而今日（3日）由羽田往香港的返航航班CX543亦已取消。國泰表示正盡力為受影響的乘客安排轉乘其他航班前往目的地。



▼1月2日 港人乘客經歷日本航空客機着火事件▼



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國泰航空表示，原定於昨日日本當地時間下午9時15分降落東京羽田機場的CX542航班，鑒於當地機場跑道關閉，需臨時折返。航機已於本港時間昨日下午8時30分抵達香港國際機場。國泰現正盡力協助，包括安排乘客轉乘前往東京成田的航班。

與此同時，原定今日由東京羽田前往香港的CX543航班現已取消。就是次突發事故，國泰稱正盡力為受影響的乘客安排轉乘其他航班前往目的地。

國泰航空。（廖雁雄攝）

國泰航空一向以乘客及機組人員的安全為首要考慮。我們將密切留意事態發展，並在必要時採取適當的應對措施。

另外，國泰今早香港起飛往羽田機場的航班CX548，已於上午8時55分起飛。