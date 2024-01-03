羽田機場飛機起火｜歷災難後心有餘悸屬正常　專家籲避看相關消息

日本東京羽田機場一架由北海道飛抵的客機周二（2日）降落期間，在跑道上與日本海上保安廳一架定翼機相撞客機起火，客機全員在起火前順利撤離，當中有香港乘客。



親歷重大災難，不少人或會回想事件，或見到關連的事物，都會出現恐慌等情緒。輔導心理學家吳芷嫣表示，如出現恐慌及猶有餘悸等情緒屬正常，可短期內避免再看相關消息以免觸動情緒。



香港心理學協會總幹事劉英健補充，如出現心率增加、呼吸急促及過度警覺情況，可能已出現急性壓力反應（acute stress reaction），如情況持續至影響生活要盡快求醫。



▼1月2日 港人乘客經歷日本航空客機着火事件▼



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若影響到日常工作及生活須盡快求助

吳芷嫣表示，如出現恐慌及猶有餘悸等的情緒屬正常，市民可以短期內避免再看相關新聞以免觸動情緒，另外當出現相關情緒時亦可以找家人傾訴消化情緒，或者做運動或聽音樂分心。不過，她續指，如果出現失眠、發惡夢等情況影響到睡眠質素，又或者因害怕再乘搭飛機而影響到日常工作及生活則要盡快去找求助。

香港心理學協會總幹事劉英健。（資料圖片／林裕華攝）

香港心理學協會總幹事劉英健則補充，當經歷創傷事件時，身體應激反應系統會被激活，釋放出腎上腺素和皮質醇等應激激素，導致一系列為了準備身體做出戰鬥或逃跑反應的生理變化。

若心率增加、呼吸急促、 出汗及過度警覺留意

他續指如出現心率增加、呼吸急促、 出汗及過度警覺情況，可能已出現急性壓力反應（acute stress reaction），如情況持續甚至影響生活，則要盡快求醫。若急性壓力反應症狀持續超過1個月，便可能患上創傷後遺症（PTSD）。他認為，當回想事件時出現情緒波動，可以嘗試做一些靜觀練習，如深呼吸時呼氣較吸氣的時間略長，以舒緩不安情緒。