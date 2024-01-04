流感｜張竹君：香港最快下周進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升

天氣時寒時暖，流感個案上升。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（4日）表示，香港最快下周或進入流感高峰期，而多項數據顯示，新冠病毒活躍度亦有上升趨勢，籲市民盡快接種疫苗。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君1月4日表示，香港最快下周或進入流感高峰期。(資料圖片/梁鵬威攝）

張竹君指，最新流感實驗室檢測陽性比率升至8.49%，接近基線水平，而公立醫院入院比率更已升穿基線水平，預料兩個數據下周將繼續上升，意味本港最快下周或踏入季節性流感高峰期。

新冠JN.1變異株料成為本港主流變異株

同一時間，張竹君指，新冠病毒活躍程度亦有明顯上升趨勢，其中JN.1變異株感染比例逐步上升，在污水樣本中佔2成6，病人樣本中佔6成，預料有機會取代XBB成為本港主流的變異株。張竹君稱，JN.1在全球多處傳播，有較強傳播優勢，但未有報告顯示JN.1較其他變異株嚴重。

肺炎支原體感染近數周呈下趨勢

其他呼吸道感染疾病方面，鼻病毒和腸病毒的兒童入院比例約有23%；腺病毒就是21.9%，呈下降趨勢；副流感就佔1成。至於肺炎支原體感染數字，去年9月稍為增長後，近數周呈下降趨勢。

衞生防護中心緊急應變及項目管理處主任歐家榮表示，去年已推出季節性流感疫苗計劃，至今約3個月，至1月1日今季接種劑數共170萬劑，較去年同期多21%。

65歲以上長者方面，已接種約77萬劑較去年同期上升15%，群組覆蓋率46.7%。院舍至今已接種約4800劇，較去年同期上升8.8%。6至18歲，現時接種約51萬劑，較去年同期上升39% ，群組覆蓋率約51.3%。

歐家榮指，雖然各組群疫苗接種覆蓋率升，但值得留意，65歲以上長者及兒童接種劑數上升，仍有一半人士未接種，有改善空間。

新冠疫苗方面，歐家榮籲6個月以上未感染新冠、未完成接種首三劑的市民要盡快接種，而高風險人群也應在接種疫苗或感染後6個月再接種疫苗。

歐家榮：一老一幼高危群組疫苗接種率有改善空間

歐家榮稱，大部份市民已接三劑新冠疫苗，覆蓋率約80%，在6個月至3歲群組，只有30%曾接種、而80歲以上長者打第四針以上只有1/4。他指，基於上述數字，一老一幼高危群組在兩種疫苗接種都有改善空間。