兩港人子弟校DSE生今年到港應考　考評局稱內地考場仍待兩地商討

兩所內地港人子弟學校包括深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校，去年9月獲接納為中學文憑試「與考學校」，最快今年開設內地考場。。不過，考評局今日（4日）回覆稱，於內地城市開設文憑試試場的建議，涉及周詳的籌劃和多方面的配合，仍待兩地相關部門再研究和探討，今年會安排「與考學校」的考生在港應考，並將物色適合的本港試場。



考評局表示，在內地城市開設文憑試試場涉及多方面配合，故將在本港物色適合的試場。（資料圖片）

內地設考場牽涉多方配合 包括試卷運送、保安事宜

2024年文憑試於3月開考，兩所成為「與考學校」的內地港人子弟學校，包括培僑學校和廣州暨大學校，將保送約110名中六合資格正讀生，以學校考生身分報考文憑試。

原定最快今年於內地學校設立文憑試考場，不過，考評局回覆《香港01》查詢表示，文憑試一直為在香港境內舉辦的公開考試，從未在香港以外的地方進行。局方指，關於在內地城市開設文憑試試場的建議，涉及周詳的籌劃和多方面的配合，包括試卷運送、保安事宜、考務人員培訓、人手安排、資源調配、即場支援等。有關建議仍待兩地相關部門和機構進一步研究和探討。

擬2月初派發准考證

而就2024 年文憑試，局方指將物色適合的本港試場，安排兩所學校的考生應考，包括甲類科目的筆試、英國語文科口試，以及音樂科和體育科的實習考試(如適用)。考評局已通知「與考學校」有關保送學生報考文憑試及相關安排。

另外，考評局預計於2月初派發准考證，內地「與考學校」的考生均須按准考證所載的獲派試場應考各科考試。局方續指，會繼續就在內地城市開設文憑試試場的建議，與兩地相關部門和機構跟進和磋商，並與「與考學校」保持溝通。