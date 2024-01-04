今日必看8分鐘｜秋葉原斬人現場乘客尖叫｜的士遭私家車攔腰直撞

獨家！秋葉原斬人現場片 目擊者﹕乘客不斷尖叫

日本東京山手線地鐵內3日晚11時左右有女子持刀襲擊車內乘客，造成4人受傷。有旅日港人同車廂目擊事發經過，指肇事女子在列車離開月台後才行兇，同車人連跑4車廂，又等半分多鐘才到站，逃亡過程同韓國殭屍片「屍殺列車」中眾人在車內逃亡、開門場景一模一樣。

羽田機場JAL飛機起火 機師初時不知情 空姐自行開逃生門救全機

日本航空JL516（又稱JAL516）航班2日降落於羽田機場，海上保安廳的定翼機MA722相撞，造成5人死亡。

車cam直擊｜的士為避泥頭車 突切入快線 遭私家車攔腰直撞反車

社交平台流傳一段車Cam片段，拍攝時間為12月下旬下午時分，當時一輛黑色私家車正沿粉嶺公路快線往上水方向行駛，而前方中線有一輛泥頭車。未幾，有一輛新界的士沿中線快速行駛，將近趕上泥頭車時，的士疑為避車或想超車，突然右轉切入快線。片主已即時響號警告，惟兩車太過接近，私家車收掣不及，幾乎攔腰撞上的士。由於的士衝力太大，被私家車從後猛撞時，亦直撼路邊石壆。然後車Cam畫面天旋地轉，懷疑因車禍翻側，片段就此完結。

男子龍蝦灣睇日出失足墮山坡扭傷被困 消防救起抬落山送院

今日（4日）上午7時45分，消防接報一名男子在清水灣龍蝦灣路近騎術學校呼救，相信是扭傷被困斜坡。消防、警方及政府飛行服務隊應召到場展開搜救，成功將事主帶到安全位置，並為他蓋上毛氈。

牛頭角紅的剷上行人路撞護老院門口 3人送院

牛頭角發生交通意外，涉及巴士及的士。今日（4日）上午9時43分，一輛市區的士線由牛頭角道轉出常怡道，欲經觀塘道前往觀塘；與此同時一架九巴沿觀塘道行駛。的士出路口進入觀塘道之際，被巴士撞到右邊車頭，衝力逼使的士剷上行人路，撞到觀塘道239-249號一間護老院門口。

北上貨車膠籃空隙藏905萬元燕窩 歷來陸路最大批-65歲司機被捕

農曆新年將至，不法分子圖乘機走私貴價貨物北上牟利。海關昨日（3日）在文錦渡截查一輛準備出境、報稱空載的貨車時，發現有人在車上膠籃之間的空隙收藏了合共234公斤燕窩，市值共約950萬元，是海關歷來截獲最大批的陸路走私燕窩，涉案客貨車的65歲男司機被捕。海關估計如該批燕窩成功走私北上，料可逃稅360萬元。

張竹君料下周或進入流感高峰期 新冠趨活躍 籲高危群組接種疫苗

天氣時寒時暖，流感個案上升。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（4日）表示，香港最快下周或進入流感高峰期，而多項數據顯示，新冠病毒活躍度亦有上升趨勢，籲市民盡快接種疫苗。張竹君稱，高風險人士應盡快接種流感和新冠疫苗，而除了不適要戴口罩，若身處人多擠迫室內環境或通風不好地方，例如乘車都應戴口罩。

黎智英案 黎還柙後仍指揮蘋果運作 繼續堅持勾結外國勢力

壹傳媒創辦人黎智英和三間《蘋果日報》相關公司涉違國安法案，今（4日）在西九龍法院（暫代高等法院）續審。控方續讀開案陳詞，指《港區國安法》實施後，《蘋果日報》共發布85篇具煽動性的文章及影片，黎亦繼續透過其Twitter帳號、《蘋果》及接受訪問時，請求外部勢力制裁中港官員，他在接受《霍士財經網》訪問時，更表明會「留守到最後一天」，否則便是有損自己及《蘋果》名譽。後來黎被還柙，《蘋果》的編採人員續有探訪他，控方指黎有繼續指揮《蘋果》運作，並堅持執行其勾結外國勢力的主張。

港鐵擠逼被撞 港女拍片公審逼道歉：唔似真心 後續更狂反被圍攻

港鐵人多擠迫被撞到，竟然拍片公審？有港女於討論區上載影片，指日前乘搭港鐵時，被一對情侶「一直推，掛住攬嚟攬去」，她叫對方不要再推，男方卻回應「地鐵係咁迫㗎啦」，未有道歉。而從影片見到，港女正逼問男方，男方道歉，惟港女指男方並非真心道歉，未有收手繼續狙擊。

公審影片引來網民爭議，有人認同「某啲情侶係特別煩，特別鍾意轉姿勢攬嚟攬去，明明㗎車都好逼，成日碰碰撞撞整到人」。但有更多網民「圍攻」樓主，「人多就自然逼㗎啦，人哋都say sorry妳就話人無心講，欠咗你咩家陣」、「唔逼得就去搭的士嘛」、「個男人真係慘」。樓主回應時反嗆：「我係鍾意擺佢上網！道歉有用，要警察做咩？」