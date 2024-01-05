大學生遭禁錮酒店兼勒其家人600萬　兩男女被裁定5罪成候判

兩名年輕男女涉嫌與7名13至24歲青少年綁架一名大學生，要他交出5千元後，把大學生禁錮在酒店，再向其母勒索600萬。大學生趁看守他的人睡著時成功逃走並報警。兩男女否認涉案，早前經審訊後，今(5日)在區域法院裁決，法官稱根據涉案被告的通訊紀錄，認為男被告是案中主腦，女被告亦有份參與，裁定兩人罪成，並把案件押後至1月25日，與兩名出庭頂證他們的被告一同判刑。



女被告楊子潁（22 歲），及男被告葉文軒（23 歲），今被裁定勒索、盜竊及非法禁錮等5罪罪成。

被告孟世鴻否認非禮、非法禁錮、妨礙司法公正等10罪，案件今在區域法院開審。

女被告楊子潁（22 歲），及男被告葉文軒（23 歲），今被裁定勒索、盜竊及非法禁錮等5罪罪成。

以事主X女友的私密照向X勒索5千元

男被告被指於2020年9月告知黃希朗（24歲），指他會以事主X女友的私密照，向X勒索5000元，然後會綁架X；黃和被告吳任豐（18歲）會再招攬其他人幫忙。

指X搞警長女兒向X母勒索600萬

4名綁匪於9月15日晚到黃大仙等候X，X交出5000元後，被帶到牛頭角一酒店房間。吳和其他人曾毆打X，並逼他交出電話和錢包。翌日早上，X母收到信息，指X「搞」一名警長的女兒，勒索X母600萬元，否則其兒子會被斬斷手腳。X醒來發現看管他的兩人在睡覺，便乘機逃走並報警。

通訊紀錄顯示男被告是主腦

法官林偉權今裁決指，根據被告吳任豐和黃希朗的作供，以及相關通訊紀錄，認為男被告是案中主腦。法官亦裁定女被告在案中伙同男被告犯案，因此裁定他們勒索、盜竊和非法禁錮等均罪成。但男被告一項涉偷手機的罪名則因證據不足而罪脫。

法官把男女被告，以及吳及黃的判刑押後至1月25日，以待吳索取教導所、勞教中心和更生中心報告。

其中5被告已被判刑

同案的另5名被告：陳霖楓（21 歲）、丁子峰（19歲）分別被判囚26和28個月，李英斌（19歲）和劉家豪（19歲）被判入教導所。另一名案發時13歲的男被告則被判感化12個月，

案件編號：DCCC 706/2021、DCCC 417/2022