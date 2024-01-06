黎智英案・二｜用重光團隊遊說國際制裁中國　求達致「支爆」主張

壹傳媒創辦人黎智英被指違反國安法，除了指他涉嫌利用其創辦的《蘋果日報》發布煽動言論外，亦指他與一個名為「重光團隊」的組織有關，並欲透過該團隊打「國際線」，爭取外國留意並讉責港府，從而影響對華政策及採制裁行動，達致其「支爆」主張，即要引致中國政治及經濟混亂，令中國政府倒台。



控方在開案陳詞直指黎是重光團隊的幕後主腦，指黎不但在財政上支持及向成員發出指示，他並曾與組織成員在黎於台灣陽明山莊的住所見面，又為成員穿針引線，介紹及安排成員接觸世界各地的政客等，以求達致其目的。



01國安法案件專頁

控方指黎智英是重光團隊的幕後主腦。（資料圖片 / 張浩維攝）

控官在開案陳詞指，「重光團隊」的主要人物，除了黎智英及其美籍私人助理Mark Simon外，並包括：律師助理陳梓華、香港故事成員李宇軒，及有「攬炒巴」之稱的劉祖廸。

陳欲得到財政支持經李柱銘聯絡上黎

事件由陳梓華聯絡上黎智英開始。陳於2019年6月在Telegram一個名為「G20」的群組中，看見有人發起全球登報計劃，以向中國施加政治壓力。陳之後經李柱銘介紹，主動聯絡到黎智英及Mark Simon。

陳希望能得到黎在財政上的支持，他與黎等人後來並在上環食飯見面，黎叫陳向「勇武派」傳話，着他們以較溫和方式爭取海外國家支持。

2020年5月18日，李柱銘、黎智英提堂。（資料圖片 / 李澤彤攝）

成立重光團隊旨在尋求外國制裁中國

陳後來找來「G20」群組的李宇軒，處理登報的事，兩人之後又加入「攬炒巴」劉祖廸的「攬炒團隊」，他們在同年8月正式成立「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong」團隊，即「重光團隊」（簡稱SWHK），旨在要求外國制裁中央及介入香港的警暴問題。

▼2019年G20期間全球登報▼



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團隊曾全球登報並作眾籌活動

控方指在重光團隊中，黎及Mark Simon是幕後主腦，負責指揮及財政支援，陳是中間人，負責傳達黎及Mark Simon的指示，李及劉是前線指揮人物，眾人利用團隊作平台登報及眾籌，又與海外組織聯絡，尋求外國對中國作出制裁。

該組織在「G20」鋒會期間，曾世界各地的報章，包括英國衛報、華盛頓郵報，及日經新聞等刊登廣告，並曾透過眾籌籌得逾2400萬元。

黎曾就登報計劃墊支510萬

黎智英和Mark Simon曾經透過旗下公司為登報計劃墊支約510萬登報費。李之後有將眾籌所得的部份款項交給Mark Simon處理。陳又曾從黎及Mark Simon取得約25萬。

此外，Mark Simon的銀行戶口顯示，黎自2013年起先後向他匯款約1.18億元，Mark Simon再將當中約9300萬發給泛民主派人士及政黨。

重光團隊並有資助大專生在巴黎、倫敦、華盛頓等地與海外政客見面，尋求國際支持香港的反修例運動。

英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）。（影片截圖）

給李50萬安排外國政要來港觀察示威

此外，黎向李支付50萬元，着李於2019年11月安排英國上議院議員阿爾頓勳爵（Lord Alton）等19名海外政客，來港觀察反修例示威，李並與陳方安生、李柱銘、阿爾頓勳爵及英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）見面，藉此拓展他的網絡。

英國線：裴倫德邀加入對華政策跨國議會聯盟

裴倫德後來招募重光團隊成「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」成員，並與李宇軒等人商討合作。黎亦有與裴倫德聯絡，並商討如何增加IPAC的成員，並在《蘋果日報》刊登IPAC工作內容，黎又在Twitter上發文宣傳IPAC。

《國安法》實施後，陳有按照黎及Mark Simon指示，要求李重點協助IPAC，李負責編輯IPAC網站，發布裴倫德及另一英國政客Andrew Lawerence的文章。

時任英國駐港總領事賀恩德。（資料圖片）

陳方安生向李介紹英前駐港領事

在發展「英國線」方面，黎安排陳梓華與人權組織「香港監測」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）見面。陳方安生亦曾邀請李宇軒到其府上，與前英國駐港領事賀恩德（Andrew Heyn）、李柱銘、郭榮鏗等人見面。陳方安生之後再邀請陳梓華及李宇軒到她的辦公室內會面。

「香港民主委員會」創辦人朱牧民，是佔中發起人之一朱耀明牧師的兒子。（影片截圖）

美國線：Mark Simon安排下見美國政要及朱牧民

「美國線」方面，Mark Simon曾安排李與美國參議員史考特（Rick Scott）及領事職員Alan Brinker見面，當時李拿出277件警方曾使用的彈藥，指稱與警暴有關。李亦曾遠赴美國與「香港民主委員會」創辦人朱牧民（佔中發起人之一朱耀明牧師的兒子）、參議員史考特等人見面。

李宇軒與日本眾議員高井崇志（右一）會面。（資料圖片）

日本線：李草擬制裁法案並問日議員意見

「日本線」方面，李宇軒草擬有關制裁中港官員的法案，並向日本的眾議員高井崇志等詢問意見。

此外，李和裴倫德曾討論，重光團隊如何協助「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」和「對中政策國會議員聯盟（Japan Parliamentary Alliance on China, JPAC）」，後者由日本議員組成，處理日本對華政策。

李亦安排裴倫德和日本眾議員山尾志櫻里視像會面，後者提供中港和其他國家簽訂的引渡協議的列表。

民進黨前主席施明德。（聯合報資料圖片）

台灣之行：大談支爆主張

控方又指，黎於2020年1月曾於他在台灣陽明山莊的住所會見陳及李等人，黎又稱可安挑兩人與施明德見面，黎又在該次會面上大談他的「支爆」主張，即主張中國政經混亂，令中國政府倒台，及打「國際線」的4個步驟，即需令外國得知香港發生的事，爭取外國留意及讉責港府，並將外國官員的意見帶回香港，最後是與外國政府的顧問會面，影響外國對中港的政策，從而要求他們作出制裁行動。他們晚飯時何俊仁及李永達亦有出現。

台灣之行後，陳、李及劉開始討論如何落實黎的「支爆」計劃，最後決定由陳負責聯絡「勇武派」及政客，李負責海外遊說，劉則繼續擔任「攬炒」的精神領袖。

2007年黎智英曾在台北陽明山的寓所接受訪問。（香港電台傳媒春秋片段）

制定144名中港官員制裁名單

重光團隊後來與香港大專學界國際事務代表團，製作針對144名中港官員的制裁名單，並發新聞稿譴責《國安法》，又要求美國實施制裁；並致函捷克等國，要求終止和港簽訂的引渡協議。

團隊成員先後離港及被捕

「攬炒巴」劉祖廸於2020年1月離開香港，同年4月，Mark Simon亦離港，同年8月23日，李宇軒欲偷渡到台灣時在內地水域被捕，成為「12港人」之一，他在2021年3月被遣返香港。陳則於2020年10月在港被捕，翌年2月被控違反國安法的罪名。

黎智英2020年8月10月首次被捕，他在同年9月1日曾進行過錄影會面，他警誡下承認部份文章由他撰寫，並持有涉案Twitter戶口。

控方續指，除了美國制裁42名中港官員外，亦通過《香港人權與民主法案》和《香港自治法》。美國和另外9個國家，亦終止和香港之間的引渡協議。

案件編號：HCCC 51/2022

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