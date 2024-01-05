今日必看8分鐘｜荃灣放養狗咬傷男童｜司徒拔道失控越線撼Audi

荃灣放養狗咬傷男童 母：就算畀一百萬我，都唔願意咬到我個仔咁

一名網民在社交媒體發文控訴兒子在荃灣沙咀道遭一隻唐狗咬傷面頰，意外後狗主聲稱會為事件負責，但當家屬要求15萬元賠償時，狗主卻反口說沒錢賠。受害人鄭太太及鄭先生今日（5日）接受《香港01》訪問時稱，7歲的兒子嘴巴傷勢最嚴重，鼻子輕微歪斜，兒子需要做激光治療，醫生預計每次治療費用逾萬元，「（兒子）而家無辦法自己瞓覺，佢同我講佢都好驚，驚隻狗喺度出現」，又指兒子情緒變得暴躁，會突然大叫。她指若狗主認為賠償金額太多，可再商量或分期付款，但狗主態度前後反轉令人心寒，哽咽只望求公道，「就算畀一百萬我......咬到我個仔咁樣......都唔願意」。被唐狗咬傷的男童朗朗今日親述經過：「我無做啲咩就突然之間咬我，我以前餵過隻狗好多嘢食。」又指唐狗名叫Charlie，平時都會摸牠的頭，「佢好識我嘅」。

秀茂坪安達邨單位起火遺下狗隻 消防到場救出

今日（5日）早上約8時半，警方接獲多人報案指，秀茂坪安達邨仁達樓一個單位發生火警，有濃煙冒出。消防趕抵撲救，發現單位內無人，但遺有一隻狗。狗隻被消防救出，需要戴上氧氣罩並送上救護車檢查。現場可見，涉事單位外牆及窗戶被燒至熏黑。有部分住客疏散至地下安全位置，暫時未有人受傷，起火原因仍有待調查。

司徒拔道失控越線撼audi釀3傷 寶馬跌落6米深山坡卡樹叢鐵欄

港島半山發生墮坡驚險車禍。昨（4日）晚10時許，一輛白色寶馬私家車沿司徒拔道上山；途至眺望台對開彎位時，據報失控越線，撞向另一輛落山的黑色Audi私家車，Audi右後輪飛脫；寶馬繼而撞毀路邊石壆，跌落6米深山坡，卡於樹叢鐵欄中。該車姓周（23歲）男司機及姓盧（24歲）男乘客受傷，幸傷勢不重，自行爬出車廂；Audi姓陳（27歲）女司機亦胸痛，3人全被送往律敦治醫院治理。警方正調查意外原因。

車cam直擊｜深水埗電單車圖「攝車罅」爬頭 遭切線客貨車撞飛

深水埗昨日（3日）發生客貨車與電單車相撞意外。下午約2時半，客貨車沿大埔道往旺角方向行駛，駛至近楓樹街時，後方一輛電單車疑欲爬頭，於兩線之間「攝車罅」，沒料到客貨車突然切向左線，並與電單車相撞。36歲鄧姓電單車司機肩和手部擦傷，由救護車送明愛醫院治理。蔡姓42歲客貨車司機則無受傷。

紅磡兩車相撞 鐵騎士人仰車翻受傷

紅磡發生車禍。今（5日）早約6時半，一輛電單車沿紅磡海底隧道駛往九龍，甫出隧道途經理工大學對開康莊道一燈位時，因應燈號減慢停下，惟尾隨一輛私家車收掣不及撞前。鐵騎士人仰車翻，幸傷勢不重，事後由救護車送往伊利沙伯醫院治理；私家車南亞裔女司機則幸無受傷，在場協助調查。警方正調查意外原因。

流感高峰期｜衞生署歐家榮稱難料持續多久 再籲一老一幼接種疫苗

近日流感個案上升，衞生防護中心傳染病處主任張竹君周四（4日）預計最快下周進入流感高峰期。衞生防護中心緊急應變及項目管理處主任歐家榮今日（5日）接受港台節目訪問時表示，雖然未能預計今次流感季節持續時間，但目前已觀察到病毒活躍程度有上升，籲高危群組盡快接種流感疫苗。

劉慕裳登世一 如人生清單劃剔號 寄語要相信自己：無嘢係無可能

世界空手道聯盟（WKF）日前公布最新世界排名，香港空手道代表劉慕裳在女子個人形排名首度登上「世一」。仍身在美國訓練的她今（5日）接受商台訪問表示，當隊友告知升到世界第一時「呆咗」，「當時有啲意外無諗過咁快。」

央視反腐大片收錄中國足球腐敗案 李鐵鏡頭前懺悔：要踏踏實實

中央電視台推出年度反腐影片《持續發力 縱深推進》，在12個反腐案例中，包括中國足球案件。在預告片中，國家體育總局原副局長杜兆才、中國足協原主席陳戌源、國足原主教練李鐵在鏡頭前懺悔，其中李鐵表示非常後悔，「還是要踏踏實實，走正路」。

車牌查冊收緊｜運輸署下周推新措施 須列指明用途 不包傳媒報道

運輸署宣布將在周一（8日）起推出車輛查冊新措施，申請人須列明理據及提交相關證明，待運輸署署長信納涉及公眾利益大於車主私隱後才會批出。

運輸署指，新安排下須列明查閱車輛登記冊的目的，當中未包括傳媒採訪報道，但會引入例外情況申請程序，如涉及車輛擁有權或車輛使用，且涉及重大公眾利益，也可提出書面申請，運輸署署長會衡量是否正當，以及申請涉及的公眾利益是否大於車主的私隱權和社會的合法權益等，決定是否批准。

被問到何謂重大公眾利益時，運輸署署長李頌恩稱不同個案有不同情況，「無客觀定義」，有需要時會諮詢其他部門。