內地客元旦通宵滯留　周六僅10萬人南下　較聖誕節前跌5.5萬少30%

撰文：陶嘉心
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踏入2024年，適逢農曆新年將至，不少港人都到內地的大型超市辦年貨。入境處數字顯示，昨日（6日）北上港人有約25.5萬人；不過，南下內地客則有明顯下跌，上周元旦凌晨，本港多處都有觀賞完除夕煙花後，通宵滯留的內地客，外界關注影響香港形象，昨日訪港內地客回落至10萬人，較上月一般周六下跌2萬至5.5萬人不等，減少約20%至30%。

▼1月1日　大批內地旅客凌晨滯留跨境巴士車站▼

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根據入境處數字，昨日香港居民有31.9萬人次出境，當中八成約25.5萬人次經不同口岸到內地，羅湖口岸最繁忙有8.3萬人次，落馬洲支線有7萬人次，深圳灣有3.7萬人次。

▼1月1日　大批內地旅客凌晨滯留▼

12月聖誕節前周六內地客12至15.5萬人次不等

本港上周日舉行除夕煙花，吸引內地客訪港，不過，元旦凌晨各區出現滯留旅客，有人在上水及太子港鐵站休息，也有人在商場和麥當勞過夜，「小紅書」上有不少內地網民發帖，明言影響日後來港意欲，「看完煙火，凌晨4點流浪香港街頭」、「想盡了各種辦法回不去，我們坐在街頭吹了2小時的冷風，好幾家麥當勞都像難民營，我真的要哭出來」。

滯留事件發生一周後，昨日內地訪港客錄得10萬人次，與上月12月首三個非節日性的周六比較，分別12萬人次（12月2日）、13.9萬人次（12月9日）及15.5萬人次（12月16日），減少2萬至5.5萬人次，下跌20%至30%不等。

政務司司長陳國基上周公布，將來舉辦預計吸引大型旅客訪港的活動時，會由他主持召過跨部門高層會議，處理交通安排，並與高地部門商討，延長鐵路口開放時間及增加24小時通關口岸數目。

▼1月1日　大批內地旅客凌晨滯留港鐵站▼

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