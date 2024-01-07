民間商討取締劏房建議　盼優先處理危樓　保租客免被業主秋後算賬

劏房支援連線、關注基層住屋聯席今天（7日）共舉辦「取締劏房民間商討日」，邀請數十名劏房居民就取締劏房問題討論。



會上大部分居民認為現時部分劏房樓宇結構、衛生安全等問題嚴重，需要優先取締；也有不少居民認為，政府應為全港劏房戶登記，再進行實際規管，否則只靠住戶自發登記投訴，變相令業主可加租「懲罰」租客。



劏房支援連線、關注基層住屋聯席於今天（7日）「取締劏房民間商討日」，邀請劏房住戶就施政報告提出的取締劣質劏房問題討論。（郭梓謙攝）

租戶提樓宇結構成最大擔憂 倡政府訂發牌登記制監督劏房

街坊代表梁女士認為，劏房現象本身已經不正常，而劏房進行樓宇結構檢查時，往往發現劏房去水系統差劣，而渠污滲漏亦牽涉眾多衛生問題。故建議政府規管劏房時，需有發牌登記制度，「唔發牌根本唔知邊度有劏房」，政府亦無從監管單位。

另一位住戶代表林女士同樣提到結構安全問題指，住戶心態往往「有得住就算」，即使面對石屎剝落、甚至滲漏引發的觸電危機，都無從得知；加上消防署無法入屋，令租戶生活「捱多一時」過活，質問政府是否要等到馬頭圍道冧樓事件重演才執行規管。

深水埗街坊：友人登門後稱「非人住」 感難堪望政府可助解決衛生問題

居住於深水埗的劏客戶何先生就指，自己居住的單位無窗，走火通道十分堵塞；加上鼠患與曱甴問題嚴重，環境相當惡劣；曾經有朋友上門探望，更向他稱劏房「咁樣唔係人住」，令他感到難堪；而他觀乎整棟大廈都有同樣問題，只希望在監管下，能夠先解決衛生問題，否則一旦發生火災，到時後果不堪設想。

至於居住唐樓劏房的何女士就指，希望政府可有效規管劏房間數；因為以她所見，一些單位被劏成每房30至40平方呎，卻要住一家人；認為人均低於平方50呎、有「上床下廁」問題的劏房都要取締。

她續指即使屋宇署有要求大廈進行外牆維修，但往往只修葺外圍，居住環境內部卻不變。建議政府效法人口普查般，進行劏房戶普查，起碼先知道一個單位被劃分為多少間劏房，再作監察。

除此之外，不少租戶亦對取締劏房提出憂慮，擔心政府未能原區安置居民，只一昧將租客安置於偏遠地區的過渡房屋，令他們只能在欠缺交通、社區配套的地區生活；希望未來政府可以租金津貼的方式，資助居民在原區安置。

劏房戶盼加入取締工作小組 林筱魯：毋須參與政府也可聽取聲音

會上總結時，多位租戶都認為政府工作小組中未有納入居民聲音，未能準確把握民情，否則只會一盤散沙，「下情唔會上達」。

不過針對加入工作小組一事上，與會的立法會議員林筱魯則認為，未必需要居民參與小組，更謂「抽兩個（居民）10點開會，大家都幾頭痕」反指政府如何聽取民意才是重點。

而住戶代表林女士事後直言，林筱魯的態度觀感相當差；她補充指，過去立法會處理情況相似的老人院舍問題時，時任社福界議員張超雄都會與不同地區街坊開會，再將聲音帶到立法會；但今次林筱魯予人感覺已經關上大門，拒絕讓租戶聲音進入議會。

租戶關注登記問題或惹加租報復 學者：政府應鼓勵業主主動登記

在劏房登記制度問題上，不少租戶都認為如何保障自己不會因為「篤灰」，而被業主加租、甚至迫遷報復，是他們最關注的問題；遂提議將登記制度放於全港一次性執行，而非分階段、地區試行；同時亦需要將確切執法，嚴懲違規業主，包括罰錢、監禁等刑罰，否則租戶或會出現不敢投訴的情況。

與會的嶺南大學社會學及社會政策系教授邱勇則同意，政府需考慮街坊擔心遭到「秋後算賬」的疑慮，同時鼓勵業主主動登記，並改善居住環境；也可仿效租務管制的地區支援小組，協助上門巡查不同的劏房。