黎智英案｜控方指黎的通訊　涉及美國防部前官員及退役上將等

壹傳媒創辦人黎智英涉違《國案法》案續審，控方今（8日）讀出同意案情。同意案情指，多名《蘋果》高層被捕後，警方在時任副社長陳沛敏的手機內，發現她和黎智英助手Mark Simon、「香港監察」創辦人羅傑斯Benedict Rogers的對話紀錄。此外，黎智英被捕後，警方亦發現他曾和前美國國防部副部長Paul Wolfowitz、前退役上將 Jack Keane等，有電郵通訊紀錄。



黎智英還柙3年，身型消瘦了不少。

辯方律師遇突發情況兩周內未能出席

法官杜麗冰透露，她收到辯方來信通知，資深大律師彭耀鴻因遇突發情況，無法出席未來兩周的審訊，但這不會影響控方讀出同意案情的程序。辯方大律師關文渭透露，黎會在控方讀畢同意案情後，申請在庭上播涉案片段，屆時將由團隊另一大律師Marc Corlett作陳詞。

辯方要求播片之後會求短暫押後

法官李運騰追問，控方早已呈上相關片段的文本，亦在上周讀出開案陳詞時已播放部份片段，為何辯方仍要作此申請？關解釋指，控方只在庭上播出部份片段，辯方希望法庭批准播出完整片段以助了解案發背景，並指預計播放片段不多於6日，播片後會再申請短暫押後不多於3天，之後不論彭資深能否出庭，審訊都會如期進行。

黎智英的律師團隊，新西蘭御用大律師Marc Corlett (左一)，資深大律師彭耀鴻(前，右一)及關文渭(左二)。(林靄怡攝)

蘋果日報1995年成立

主控官張卓勤讀出同意案情。同意案情指，《蘋果日報（下稱：蘋果）》於1995年1月根據《本地報刊註冊條例》註冊，2021年6月24日結束營運。蘋果日報有限公司為《蘋果》的持有人及出版人；蘋果日報印刷有限公司於1998年註冊為印刷商；而蘋果日報互聯網有限公司則於2009年成立，2011年起為「appledaily.com.hk」網域名稱持有人。上述三間公司（即本案公司被告），均為壹傳媒有限公司的旗下公司。

黎智英佔壹傳媒71%股份

壹傳媒於2000年由黎智英創立，同年上市，黎持有當中約71%股份。黎先後於1999至2014年、2018至2020年間出任行政總裁，期間張劍虹亦曾出任行政總裁，周達權則為公司營運總監兼財務總監。黎曾於2019至2020年財政年度，將4億貸款借予壹傳媒。

推訂閱版曾帶來每月3700萬收入

蘋果日報印刷公司於案發期間（2019年4月至2021年6月24日），一共發行7800萬份報紙，包括停止營運當日發行的100萬份，截止2021年6月21日的銷售額逾6900萬份。《蘋果》另於網上發布中文內容，2020年5月起推出英文版本，只供電子平台閱覽。此外，《蘋果》於2019年推出收費訂閱計劃，同年4至10月間，帶來每月3700萬的收入。

「Hong Kong Watch」創辦人羅哲斯（Benedict Rogers）。（Benedict Rogers facebook）

陳沛敏與香港監察創辦人等有電話群組

同意案情續指，時任社長張劍虹、副社長陳沛敏、總編輯羅偉光於2021年6月17日被捕，警方在陳沛敏的手機內，發現一名「english news」的Whatsapp群組，成員包括：「黎生」、羅偉光、 張劍虹 、蔣美紅等。此外，在陳的電話亦發現和黎智英助手Mark Simon、「香港監察」創辦人羅傑斯Benedict Rogers的對話紀錄。

楊青奇電腦內有微調方向文件

主筆楊清奇於同年6月23日被捕，警方在其手機內發現一個名為「國安法應變委員會」的Whatsapp和Singal群組，成員包括執行總編輯林文宗、英文版編輯主任馮偉光、蔣美紅，羅偉光、蘋果動新聞平台總監張志偉、張劍虹、陳沛敏曾為群組成員，後被移除；楊另與區家麟、李怡等人曾以Whatsapp通訊。警方亦在楊的電腦內，發現一個名為「《蘋果》受壓 微調方向」的文件。林文宗和馮偉光分別於同年7月21日和27日被捕，其中馮在香港機場被捕。

黎認與多人有電郵通訊

至於2020年8月10日被捕的黎智英，曾於同年9月1日進行警誡錄影會面。控方庭上透露，將於之後播放該會面。同意案情亦指，黎智英曾和多人有電郵通訊紀錄，包括Mark Simon，前美國國防部副部長Paul Wolfowitz、前退役上將 Jack Keane，有 《華爾街日報》編輯Bill McGurn、時任總統國家安全事務助理博爾頓等。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪 和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022