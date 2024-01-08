洗米華案｜央視掲周焯華網絡賭場運作　4年境內投注額3千億人民幣

太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華涉經營跨境非法賭博等，在澳門被判監18年。據央視新聞今日（8日）披露，浙江省溫州市中級人民法院在審理集團骨幹成員案件中揭示，周焯華在境外成立一人有限公司，2015年起在菲律賓等地開設網絡賭博平台，以佣金分紅利誘他人擔任代理，招攬中國公民參與跨境網絡賭博，2015年到2019年境內賭客的投注額高達3,000億元人民幣，境內贏取賭金87億餘人民幣。



周焯華綽號「洗米華」，生意涉獵博彩、娛樂、影視等多個範疇。（資料圖片 / 符祥定攝）

央視報道，在2022年8月，浙江省溫州市中級人民法院曾審理三宗案件，涉及周焯華跨境賭博犯罪集團骨幹成員。法官王浩澤表示，周焯華在境外成立太陽城博彩中介一人有限公司，公司內部設有財務部、會計部、IT部、客服服務部等多個部門，被告張寧寧是周焯華在境內成立的資產管理公司的負責人，職務是資產管理部總監。

2015年起菲律賓開網絡賭場 請代理招攬賭客

自2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，並於2015年開始在菲律賓等地先後開設多個網絡賭博平台進行賭博活動。周焯華為牟取巨額利益，以佣金、分紅為誘餌，利誘他人擔任代理，在境內組織、招攬中國公民前往太陽城賭廳參與賭博或跨境網絡賭博。

2021年11月27日，澳門司警拘捕周焯華等共11人。（新華社）

4年吸走境內87億元賭金 地下錢莊避監管

周焯華對境內賭博代理具設定要求，每個代理如果入股太陽城公司，入股金是500萬港元，每個月的轉碼量指標是5,000萬港元，周焯華被指先後招攬283名中國籍的股東代理。網絡賭博在2015年到2019年，根據境內查獲相應的電子數據顯示，境內賭客的投注量3,000餘億元人民幣（約3,300億港幣），在境內贏取87億元人民幣（約96億港幣）賭金。

法庭指，犯罪集團在境內設立公司，為代理、賭客提供資產換取賭博授信、籌碼等服務，並追討賭債；為逃避監管和打擊，會利用地下錢莊等非法渠道接收、結算賭資。犯罪集團亦設立或通過中國境內公司提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支持或服務，令犯罪活動更加隱蔽。

法庭裁定，跨境賭博犯罪集團還違反國家規定，虛構交易協議，多次進行資金跨境兌付，金額共計11.6億餘元（約13億港幣），非法獲利高達1,700餘萬元（約1,870萬港幣），「嚴重擾亂國家金融市場秩序」。

太陽城貴賓廳，在周焯華被捕後不久，已全線停業。（資料圖片）

被告判刑最高7年半

2022年9月30日，溫州市中級人民法院一審認定張寧寧、彭浩受指使在中國境內接收賭資、賭債並運營管理；被告人鍾澤新等人組織、招攬中國公民赴境外賭博、參與跨境網絡賭博；被告人余暉俊等人明知他人實施開設賭場犯罪仍提供幫助，均已構成開設賭場罪。張寧寧另還非法買賣外匯，構成非法經營罪。

結合各被告人具體情況，依法判處有期徒刑七年六個月至一年三個月不等的刑罰，並處罰金；追繳供犯罪所用的財物、賭資、違法所得及收益、孳息。