50歲女子進食佐敦谷公園山邊野生芋頭 現喉嚨痛和聲嘶疑中毒
撰文：呂穎姍
出版：更新：
一名50歲女子進食山邊採摘的野生芋頭後，出現喉嚨痛和聲嘶等病徵，到醫院經診斷後，懷疑草酸鈣針晶體中毒，目前情況穩定。衞生防護中心提醒市民切勿採食野生植物，留意含草酸鈣針晶體的蔬菜，慎防誤食海芋中毒。
衞生防護中心公布，一名50歲女子昨日在家中進食野生芋頭後，隨即出現喉嚨痛和聲嘶等病徵。女病人今日到基督教聯合醫院急症室求診，同日入院接受進一步治療，現時情況穩定。臨床診斷為懷疑草酸鈣針晶體中毒。
中心初步調查顯示，病人進食的野生芋頭在佐敦谷公園附近山邊採摘。衞生防護中心指，芋頭是配製菜式和甜品的常用食材。然而，一些外形類似芋頭的植物，如海芋，含有毒素，誤食會引致中毒。
中心提醒市民切勿採食野生植物，誤食含草酸鈣針晶體的植物會刺傷和刺激皮膚及黏膜，如舌頭、口腔與嘴唇麻痺和灼熱，以及舌頭或嘴唇腫脹；進食意外混有含草酸鈣針晶體植物的蔬菜，亦可能引致食物中毒。
衞生署公布3宗中毒個案 涉外遊或網購減肥咖啡等產品聖誕｜9人食「Fever Food到會熱點」一口牛、牛肋條後疑食物中毒九人進食「到會熱點」食品出現食物中毒 衞生署揭工場未徹底煮熟54歲男子家中食龍躉後疑中雪卡毒 調查揭購自將軍澳街市魚檔東區明我幼稚園11師生疑食物中毒 進食南瓜肉粒飯後腹瀉