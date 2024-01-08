50歲女子進食佐敦谷公園山邊野生芋頭　現喉嚨痛和聲嘶疑中毒

一名50歲女子進食山邊採摘的野生芋頭後，出現喉嚨痛和聲嘶等病徵，到醫院經診斷後，懷疑草酸鈣針晶體中毒，目前情況穩定。衞生防護中心提醒市民切勿採食野生植物，留意含草酸鈣針晶體的蔬菜，慎防誤食海芋中毒。



衞生署衞生防護中心今（16日）公布，一名49歲女子疑因進食在路邊採摘的野生芋頭後食物中毒，現時情況嚴重。圖為海芋。（資料圖片）

衞生防護中心公布，一名50歲女子昨日在家中進食野生芋頭後，隨即出現喉嚨痛和聲嘶等病徵。女病人今日到基督教聯合醫院急症室求診，同日入院接受進一步治療，現時情況穩定。臨床診斷為懷疑草酸鈣針晶體中毒。

中心初步調查顯示，病人進食的野生芋頭在佐敦谷公園附近山邊採摘。衞生防護中心指，芋頭是配製菜式和甜品的常用食材。然而，一些外形類似芋頭的植物，如海芋，含有毒素，誤食會引致中毒。

中心提醒市民切勿採食野生植物，誤食含草酸鈣針晶體的植物會刺傷和刺激皮膚及黏膜，如舌頭、口腔與嘴唇麻痺和灼熱，以及舌頭或嘴唇腫脹；進食意外混有含草酸鈣針晶體植物的蔬菜，亦可能引致食物中毒。