長沙灣一小學校慶　邀機構捐2000份文具被指搲著數　校方有解釋

民間機構「文具及民物銀行」透過回收舊文具，再免費送贈有需要的兒童，近日發帖文指，收到位於長沙灣聖公會聖紀文小學的邀請函，希望能夠獲得平台捐贈1,500至2,000份文具，以供校慶嘉年華之用。帖文引起網民關注，質疑學校獲政府資助，不應擅取免費物資。校方回覆《香港01》查詢承認有邀請對方捐贈，但指是轉送參與嘉年華會的校內外小朋友，不作任何售賣用途，活動完結後會將剩餘文具或玩具，全數退回「文具及民物銀行」。



民間機構「文具及民物銀行」於上周六發帖文，刊登由聖公會聖紀文小學校長馬俊江發出的邀請函，稱知悉機構為多間機構作出捐助，轉贈全新文具及玩具給有需要人士，所以發信涵申請，希望能送上1,500至2,000份予學校，作為下月舉行的55周年校慶嘉年華之用。

馬俊江指，屆時除了有本校學生外，亦會邀請區內幼稚園參加。不過，此舉引起不少網民關注，質疑學校「搲著數」，既獲政府資助，又有大型辦學團體支持，不應該擅取免費物資。

聖公會聖紀文小學。（小學概覽）

文具及民物銀行事後亦補充，稱直接向學校了解過，當日除了是校慶，還會開放給公眾參觀，相信能惠及週邊社區的幼稚園和其他小朋友，所以機構主要支援對外的群體受衆。機構亦指，捐贈數量亦是「彈性隨緣配合」，校方沒有硬性規定。

校方解釋：將贈校內外小朋友

聖公會聖紀文小學回覆《香港01》查詢，指期盼於今次校慶嘉年華會體現社區的共融與互助精神，學校於發信前已與文具及民物銀行協商，邀請對方捐贈文具及玩具轉送參與嘉年華會的校內外小朋友，機構亦認同透過此活動可將資源惠及本區學生。

該校強調，當中的文具及玩具全屬送贈小朋友之用，不作任何售賣用途。活動完結後，校方會將剩餘文具或玩具，全數退回給文具及民物銀行。