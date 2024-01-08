今日必看8分鐘｜Tesla避狗飛墮明渠｜央視揭周焯華網絡賭場運作

元朗TESLA墮明渠・天眼曝光｜疑避狗急扭軚 S形失控掃欄飛落渠

今日（8日）凌晨元朗發生驚險車禍，一輛黑色TESLA沿僑興路駛至入建花園二期對開時，失控撞毀鐵欄，連欄帶車飛墮數米深下明渠；司機一度被困，幸僅手部受傷，獲救後送院。案發一刻的閉路電視片段曝光，可見當時有一隻黑色狗狗沿馬路行走，迎頭而至的TESLA駛至與牠僅一個人的身位時，疑驚見狗蹤，隨即時扭右閃避、繼而失控向左掃毀鐵欄，飛墮明渠之下，現場頓時沙塵四起、更有零件飛脫。

葛量洪醫院重建地盤吊臂車翻側壓中兩車 5人一度被困

今日（8日）上午10時52分，警方接報黃竹坑道125號葛量洪醫院發生工業意外，一輛吊臂車翻側，壓中一架密斗貨車及一部客貨車，5人被困。現場為葛量洪醫院第一期重建計劃地盤，可見吊着泥斗的吊臂打橫壓住密斗貨車車頂，地盤水馬順勢倒下，水馬壓住密斗貨車右邊車身。

洗米華案｜央視揭周焯華網絡賭場運作 4年境內投注額3千億人民幣

太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華涉經營跨境非法賭博等，在澳門被判監18年。據央視新聞今日（8日）披露，浙江省溫州市中級人民法院在審理集團骨幹成員案件中揭示，周焯華在境外成立一人有限公司，2015年起在菲律賓等地開設網絡賭博平台，以佣金分紅利誘他人擔任代理，招攬中國公民參與跨境網絡賭博，2015年到2019年境內賭客的投注額高達3,000億元人民幣，境內贏取賭金87億餘人民幣。

官方公布深圳歡樂谷意外調查報告 副總經理等3人被移送司法機關

據《深圳特區報》報道，近日，深圳市人民政府事故調查組公布調查報告，認定深圳歡樂谷「10•27」過山車碰撞事故是一起因企業安全主體責任落實不到位、事故設備維護不善等原因造成的一般特種設備責任事故。事故調查組對12名責任人員和相關責任單位提出了處理建議，其中3人建議移送司法機關處理。

國泰取消航班 着FB私訊跟進 項明生一肚氣：機械客服唔明我意思

國泰航空自去年年底起，持續有航班取消。旅遊達人項明生昨日（7日）原訂台灣桃園飛日本關西，抵達機場始獲國泰通知「班機調度」而被取消，最終即場花2000多元買華航機票。

黎智英案｜控方指黎電郵通訊 涉美國國防部前官員及退役上將等

壹傳媒創辦人黎智英涉違《國案法》案續審，控方今（8日）讀出同意案情。同意案情指，多名《蘋果》高層被捕後，警方在時任副社長陳沛敏的手機內，發現她和黎智英助手Mark Simon、「香港監察」創辦人羅傑斯Benedict Rogers的對話紀錄。此外，黎智英被捕後，警方亦發現他曾和前美國國防部副部長Paul Wolfowitz、前退役上將 Jack Keane，及華府專家惠頓等，有電郵通訊紀錄。

沙田正街巴士自炒剷上壆 至少10人受傷

沙田發生交通意外，今日（8日）上午7時21分，一輛駛往新田圍的282號九巴，在沙田正街新城市廣場對開剷上路壆。巴士擋風玻璃碎裂，一處鐵欄被撞至變形飛脫。至少10人受輕傷，多部救護車到場協助。消防到場協助將巴士移正，沙田正街往大圍方向近新城市廣場一度全線封閉，警方正調查事故起因。

山姆團．直擊｜東瀛遊首團巧遇其他團鬥送會籍 團友花700元購物

北上熱潮持續，大型倉儲式超市「山姆超市」仍然是港人掃貨熱點，不少旅行社推出短途行程加送會超市會籍，吸引客人參加。東瀛遊首發團的兩日行程，今日（7日）抵達深圳山姆，有團友表明，就是因為看中行程包送會籍才參加，但亦有其他團的客人認為，跟團只為貪鮮，嫌會費略貴，加上大包裝不適合自己，不打算再訪。