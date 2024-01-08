公屋居屋建造成本增2成　房委會預計下年度建築開支達316億

房委會財政小組委會員今日（8日）審議本年度財政預算案及未來4年財政狀況，預計下個年度（2024/25）公屋以及居屋的建造成本會比現時增加兩成，分別增至92萬元及109萬元。



下年度資本開支預計為329.09億元，較2023/24年度修訂預算多99.78億元。2026/27 和 2027/28年度更會上升至每年約400億元。



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建造成本：公屋增$16萬、居屋加$19萬

房委會財政小組委會員今日（8日）審議本年度財政預算案及未來4年財政狀況，房委會預計，下年度資本開支預計為329.09億元，較2023/24年度修訂預算多99.78億元，增幅為44%，房委會解釋，部分工程受勞工短缺以及供應鏈恢復緩慢影響，令建築計劃有所調整，所以本年度建築開支較低。

在2024年的預算中，平均單位的建屋成本，在公營房屋方面是約92萬元，至於居屋單位是109萬元，公屋建造成本比對上一個年度（2023/24）增加16萬元，居屋則增加19萬元，按年度增加約兩成。

建築支出2026/27年度升至約400億元

房委會表示，由於房屋產量以及建築工程價格上升，令建築支出持續上升，預計下兩個年度建築支出將會超過300億元，而2026/27 和 2027/28年度更會上升至每年約400億元。

本年度開支預算涵蓋計劃興建約11萬個單位的財政承擔，單位數量相當於《長遠房屋策略》2023年周年進度報告所公布的十年公營房屋供應目標的三分之一。房委會指，為達致十年公營房屋供應目標，預計2027/28年度以後的建築開支，是現時預測所估算的至少兩倍。現時政府已在財政儲備預留824億元，作公營房屋發展和相關基建之用，短期內並沒有財政壓力。