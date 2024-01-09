HK Express免費機票｜1.9萬張$0機票1.10開搶　港人限定

HK Express免費機票｜機管局早前表示，將會聯同夥伴航空公司，分階段向香港巿民派發免費來回機票。香港快運航空（HK Express）今日（9日）於社交媒體上公布將於明天（10日）以先到先得方式送出1.9萬張免費來回機票，參加者可獲飛多個熱門航點。



HK Express於將於明天送出超過 19,000 張免費來回機票，留言滿 500 個將提早公開所有航點及更多活動資訊。（HK Express Facebook圖片）

HK Express於社交媒體上表示，將於明天以先到先得方式送出超過1.9張萬由香港國際機場贊助的免費來回機票，予通常居住於香港人士。成功參加者可以獲由香港國際機場出發至多個亞洲航點的免費來回機票。

香港快運免費機票 傍晚6時公布詳情

貼文提到，有意參加者可在其社交媒體貼文下留言講出於圖中第一眼所見之航點，若留言滿 500 個，HK Express將會於今日下午6時提早公開「賞你飛」活動的所有航點及更多活動資訊。截至中午12時，留言數經已接近2,500個。

每位參加者最多可以贏取一張來回機票，數量有限，當中不包括相關稅項、附加費及其他收費，旅客須自行承擔一切相關費用。活動亦不適用於香港快運手機應用程式。

▼網民希望推出的免費機票航點▼

香港快運免費機票｜4步搶免費機票

【步驟1 】在活動網站的指定搜尋欄選擇航點、旅遊日期。（活動只適用於來回機票預訂，參加者只可選擇單人機票）

【步驟2】選擇心儀航班，並填寫乘客資料*以確認參加資格。

【步驟3】加購航班附加服務（寄艙行李額、座位、餐飲，以及U-First優先服務等），確認機票細項，並繳付稅項、附加費及其他費用。

【步驟4】完成訂單後，收到行程確認電郵。詳情可到HK Express網頁了解。