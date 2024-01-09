中醫涉以驅鬼解降為由性侵少女　官斥假借宗教之名裁非禮等7罪成

中醫師涉嫌向一名母親稱，可為其女兒「驅鬼」，並進行了6次儀式，包括要當時只有16歲的女事主赤裸躺著，他用手指插入事主的肛門，之後又邊唸經邊摸其胸；有次更聲稱要將事主身上的「鬼」，轉移至事主母身上，要事主指插其母肛門等。中醫師否認非禮及虛假藉口促致他人非法性行為等7罪受審，今（9日）在區域法院被法官郭啟安斥被告利用事主母親迷信和無知，獲得其人信任後假借宗教之名，編造道教「驅鬼」和「解降儀式」，獲事主的同而，從而作出侵犯行為，裁定他所有罪名成立。



被告周國強（65歲），被控6項非禮及1項虛假藉口促致他人非法性行為，合共7項罪名，指他於2021年2月至7月間，分别3度非禮事主X和Y，以及促使X進行非法性行為。

被告周國強被裁定非禮及以虛假藉口騙取性行為等6罪成。

X母認為女兒男友下降頭

控方審訊時播放X的錄影會面，她指被告是一名註冊中醫，亦是她們一家的家庭醫生。X母自2020年起深信「鬼神」之說，於2021年初，其母認為X分手後被前男友下降頭，故要求被告到家中進行道教儀式。

被告作法時要X脫光衣服

X稱，第一次儀式大概發生於2021年2月14日，被告要求她脫去身上所有衣物，躺在床上，被告用手指插入她的肛門約5至10分鐘。X之後被要求坐在床邊，被告一邊唸經，一邊用雙手將X的乳房向上推兩下及以手掌推了其胸部一下。X指同類的事件一直持續至同年7月，大概每半個月一次。被告亦曾為她進行「淨第」儀式，要X全身赤裸地坐在一個水盆上。被告一邊唸經，一邊手持佛牌掃她全身，包括私處及乳房。

稱將鬼轉移X母亦要赤裸

此外，X提及最深刻的事件，為被告有次稱要將X身上的「鬼」轉至其母身上，要求X及母親均赤裸躺在床上，指示X將手指插入母親的陰道及肛門。X並不願意，被告便捉住她的手，再插入其母的肛門中，在5至10分鐘後，再吩咐X取出手指，被告再將自己手指插入母親肛門內。

X稱遭母威迫下進行儀式

X稱，被告解釋肛門是「陽極」、尿道是「陰極」，他會在肛門「抽嗰啲我畀人落降頭既鬼怪出嚟」。X覺得「好污濁、好核突、好丟架」，曾向母親提出不想再進行儀式。惟母親卻威迫她，指X不進行儀式會對身體不利，更會像姐姐一樣患上情緒病。

案件編號：DCCC 761/2022