八警涉砌露宿者生豬肉案　事主被要求拾地上刀　拒絕即被打至骨折

6男2女警員涉毀露宿者家當及「砌生豬肉」，誣告他們藏毒等罪案續審，控方傳召其中一名事主阮文山作供，阮稱其中一次事件時，一班自稱警員的人士到他們露宿的地點，在沒有出示證件下，要求在場的露宿者出示身份證，他有合作並出示證件，他指期間有警員將一把刀放在地上，並要他拿起，他拒絕，便遭多人拳打腳踢至肋骨骨折。



8名被告依次為：郭展昇（31歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警）。 他們全部共被控10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪。

現正還柙的證人阮文山供稱，他現年67歲，他於1982年以難民身份來港，1997年取得香港身份證。在港期間，他曾在地盤工作。阮2020年在深水埗通州街公園的涼亭露宿。他指，該公園亦有很多露宿者，包括一名叫「阿十」的越南露宿者。

同年2月4日傍晚時分，有6、7名自稱警員的男女到該公園，但未有出示任何證件，阮當時按指示提供身份證，讓警員抄寫資料。期間，一名男警員將一把刀放在地上，要阮拿刀，又有3名男警按著阮的手。阮表明拒絕，便遭3人拳打腳踢。他指自己全身被打，包括遭大力踢背，「被人打到訓低」，更被打至「斷左肋骨」。阮最終被拉上車，帶到深水埗警署。惟他不知為可要到警署，亦沒有警員稱要拘捕他。

案件編號：DCCC123/2021