偏見書房被指違工廈地契　地政促月底前搬　店主：新香港就是如此

全港唯一24小時營業、以「無人商店」模式營運的獨立二手書店「偏見書房」，今日（10日）在社交平台公布，收到地政總署通知，指位於觀塘工廈的書店違反地契，要求本月底前搬走。書店負責人范立基向《香港01》表示，已有心理準備，「新香港就是如此。」



《香港01》已就事件向地政總署查詢，正候回覆。



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「偏見書房」於2017年開業，最初設於葵興的藏書倉庫，2021年搬到塘駱駝漆工業大厦二座，不過去年7月因租約期滿不獲續租，於是轉到同區的萬年工業大廈繼續營業。

書店負責人范立基指，昨日收到業主通知指，書店違反工廈地契，要在1月31日前搬走。他指，約一個月前地政署職員到書店巡查，加上先前觀塘駱駝漆某些店鋪亦發生過相似事情，所以對於被要求遷出沒有大感震驚，「有心理準備，會覺得有呢個機會。」他形容，「已經司空見慣，無咩新聞價值㗎啦。」

范立基表示，有少許失望，「但都ok 嘅，新香港就是如此。」近年多間獨立書店多次被政府部門巡查，他指，「覺得政府係針對黃店同書店，可能覺得屬於軟對抗。」至於未來會否再開店，他認為會有困難，可能開設網店、臨時店（Pop up store) ，亦會繼續尋找地鋪，「會努力繼續經營。」不過他提到，部分業主可能會對獨立書店有所忌諱。

他表示，現時書店約有10000本書，若賣不完可能入廠，可能最後數天會再減價。《香港01》正就事件向地政總署查詢，正候回覆。