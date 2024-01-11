新春花車｜國泰贊助匯演大年初一回歸　尖沙咀文化中心晚間出發

自2020年起停辦的大年初一花車匯演，將於下月10日（大年初一）復辦，繼續由國泰航空贊助，今年名為「國泰新春國際匯演之夜」晚共有9輛花車，包括國泰、迪士尼和國家文化和旅遊部，還有13 支本地表演隊伍及16支國際表演團隊，包括日本爆紅的舞蹈女團Avantgardey，參與單位數目屬於歷年之冠。香港旅遊發展局主席彭耀佳及國泰集團行政總裁林紹波今日（11日）主持啟動儀式，各架花車的代表介紹其特式。



賀年盛典「國泰新春國際匯演之夜 」將於今年農曆大年初一（2月10日）晚上八時在尖沙咀舉行，以「龍騰香港賀新歲」為主題，由香港旅發局主辦，並由國泰第22 年提供冠名贊助。

匯演當晚共有9輛花車、13 支本地表演隊伍及16 支國際表演團隊。匯演花車多以龍為題，寓意龍躍在港，新一年喜氣洋洋，再配合新春賀年元素如盛放的繁花、揮春、幸運風車和炮仗等點綴，色彩奪目。

今年的花車主題多樣，當中包括率先出場的國泰花車以象徵著傳統及創新的融合為主題，亦有本港著名旅遊景點香港迪士尼樂園及香港海洋公園帶來香港多重魅力；由璀璨駿馬牽領的香港賽馬會花車，以及旅發局花車上由多個幸運風車組成的舞龍，與璀璨的天際線互相輝映。今年花車當中，更有受大小朋友歡迎的卡通出場，一眾 Mr. Men Little Miss 角色會向大家拜年。

表演隊伍方面，今年國際表演隊伍多達16支，數量創下歷年之冠。來自12個國家或地區的隊伍，包括剛剛登上「日本紅白歌唱大賽」舞台的超強人氣日本女子舞園 Avantgardey、擅長用獨特光影元素的西班牙光影炫舞派（Light Dancers, Spain）以及德國表演團隊德國星際之光(Universe of Lights,Germany)、中國廣西壯族自治區壯美廣西鼓樂藝術團以及中國西藏自治區昌都市康巴文化藝術團、來自美國的職業啦啦隊，以及曾於菲律賓巴科洛德面具節舞蹈比賽蟬聯多屆總冠軍的菲律賓巴科洛德歡笑嘉年華等。

至於本地表演隊伍亦集合國際鼓號、藝術體操、專業花式跳繩、中國舞及印度舞等國際賽獲獎陣容，當中專業花式跳繩及藝術體操邀來香港代表獻技。其中，將有本地表演隊伍為觀眾帶來應節舞龍舞獅表演，展示飛龍在天的功架。

巡遊隊伍當晚由香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，並以香港喜來登酒店外為終點。匯演開始前約下午6時，13個表演園體將率先沿巡遊路線呈獻舞蹈、魔術音樂及花式足球等多元化表演。

「國泰新春國際匯演之夜」於香港文化中心、廣東道及彌敦道設有觀眾座席，門票分港幣300元、450 元及480元，將在2024年1月27日（星期六)上午8 時起，於旅發局九龍旅客諮詢中心發售（地址：尖沙咀天星碼頭），先到先得，售完即止。

另外，多輛花車於匯演後，將於2月11至25日新春期間於九龍尖沙咀市政局百週年紀念花園作公開展覽。市民及旅客可在年初二及年初三（2月11及12日）到場觀看多隊國際表演隊伍獻技。

旅發局主席彭耀佳表示，作爲全港標誌性賀年大型活動，是次匯演除了展現經典花車巡遊，國際表演團隊數目亦是歷年之冠，他表示：「我們廣邀環球炙手可熱的表演好手同場獻技，帶動歡樂派對氣氛，將傳統節慶升級成一場國際盛事。」

國泰集團行政總裁林紹波先生表示，很期望這項活動能吸引更多旅客訪港，與香港市民歡聚一堂，體驗香港繽紛多樣的節日文化，一同慶祝新春佳節。

新春活動時間表



日期：2月10日（初一）

活動：國泰新春國際匯演之夜

地點：尖沙咀香港文化中心廣場出發為起點，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，以香港喜來登酒店外為終點

日期： 2月11日及12日（初二及初三）

活動：部分國際表演隊伍參與演出

地點：

* 九龍尖沙咀市政局百週年紀念花園

* ﻿青衣城 （2月11日）

* ﻿利東街、圍方（2月12日）

日期： 2月11至25日（初二至元宵節翌日）

活動：部分花車公開展覽

地點：九龍尖沙咀市政局百週年紀念花園