靳嘉仁捲孕婦事故　衞生署向荃灣港安發警告　指醫生30分鐘未到場

荃灣港安醫院早前發生一宗醫療事故，7月5日在荃灣港安醫院剖腹生產後出血過多，至翌日早上死亡。衞生署網頁更新資料顯示，早前已向港安醫院發出警告，指醫生在發生產科緊急事故時， 未有在30分鐘內到場。據了解，涉事醫生為著名婦產科醫生靳嘉仁。



醫院發言人回覆查詢時指，收到衞生署發出的信件，院方將採取一切必要的措施，以符合《私營醫療機構條例》（第633章）的規定，並持續提升醫療服務品質。



婦產科醫生靳嘉仁（資料圖片）

荃灣港安醫院一名孕婦在7月5日於荃灣港安醫院分娩，因順產不成功，後來改為剖腹產。該名孕婦於當晚約9時誕下孩子後，卻出血過多，至7月6日凌晨時分出現休克，有指當時未能即時進行止血手術，孕婦延至同日早上離世。

個案轉介醫務委員會

衞生署早前就事件完成調查，向港安醫院發出警告，指醫生在發生產科緊急事故時， 未有在30分鐘內到場，違反《私營醫療機構條例》（第633章）的規定。據了解，涉事醫生為著名婦產科醫生靳嘉仁。衞生署早前已表示，根據調查結果和考慮接獲的專家意見後，署方已將個案轉介香港醫務委員會。

醫院發言人回覆查詢時指，收到衞生署發出的信件，衞生署已知悉醫院已落實及施行一系列改進措施。院方又指，將採取一切必要的措施，以符合《私營醫療機構條例》（第633章）的規定，並持續提升醫療服務品質。