偏見書房被指違契　地政總署稱因應投訴視察：非針對個别行業

全港唯一24小時營業、以「無人商店」模式營運的獨立二手書店「偏見書房」，昨日（10日）在社交平台公布，收到地政總署通知，指位於觀塘工廈的書店違反地契，要求本月底前搬走。地政總署回應指，九龍東區地政處（地政處）因應投訴，於2023年12月派員視察該單位，發現違反地契條款。又指，2021至2023年期間共接獲51宗與萬年工業大廈相關的違契投訴，其中兩個單位因未有糾正違契事項而被「釘契」。



+ 6

偏見書房昨日（10日）在社交平台公布，收到地政總署通知，指位於觀塘工廈的書店違反地契，要求本月底前搬走。地政總署今日（11日）回應指，九龍東區地政處（地政處）因應投訴，於2023年12月派員視察該單位，發現上址被分間成17個房間，分別用作服務、零售、貨倉等不同用途，違反地契條款，而塘巧明街116號萬年工業大廈地契訂明地段僅限作「特定工業」用途。

地政處遂於本月初向有關業權人發出警告信，要求業權人於限期屆滿前糾正違契事項，否則會把警告信送交土地註冊處註冊，即「釘契」，該警告信亦同時發給該單位內所有違反地契用途的佔用人。

地政處表示，在2021至2023年期間共接獲51宗與萬年工業大廈相關的違契投訴，同期共向該大廈內四個違契單位發出警告信，其中兩個單位因未有糾正違契事項而被「釘契」。

由於私人地契數量龐大，牽涉範圍和用途甚廣，地政總署一直按「風險為本」原則處理工廈違契改變用途個案及作出執管行動，並非針對個别行業。