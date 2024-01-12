無業青年認在多處噴清算黑警等　官指字句有一定嚴重性　還押候判

無業青年涉於前年在不同地方的外牆，噴上「對抗極權」、「斷頭台清算黑警」等字句。他其後被捕，遭警方國安處控以3項刑事毀壞罪。男子今（12日）在觀塘法院承認3項刑事毀壞罪，署理主任裁判官指涉案字句有一定嚴重性，先替被告索取勞教中心和背景報告，把判刑押後至1月26日，期間被告需還押。



被告林健，22歲，報稱無業。案情指，被告於2022年4月10、12、15日，分別在觀塘源鴻圖道鴻福工業大廈外，噴上「對抗極權」、在深水埗福華街捷德樓外，噴上「斷頭台清算黑警」，以及在旺角西洋菜南街鴻添大廈外，噴上「人類有權不打疫苗」。

被告於同年7月被捕，警誡下作出招認，另警方在被告和另一女子的手機內，發現涉案照片和影片，部份拍到被告噴上涉案字句。

患讀審障礙一時愚蠢犯案

辯方求情時透露，被告自幼患讀寫障礙，他曾任文員，自被捕後未有工作。辯方又指，被告因一時愚蠢犯案，並願意賠償涉案維修費，合共6000元。

劉官在被告賠償該6000元後指，他願意賠償顯示有悔意，但案情嚴重，涉案字句有一定嚴重性，決定先把被告索勞教中心和背景報告。

案件編號：KTCC66/2024