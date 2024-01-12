8警涉襲擊並毀露宿者家當　辯方質疑事主涉藏毒　為開脫誣告警員

8名警員涉深水埗通州街公園砸爛露宿者的家當，及誣衊露宿者藏毒等，案件今（12日）在區域法院續審，辯方向越南籍事主盤問時，質疑事主虛構遇襲，指他送醫院檢查時，報告未提他曾投訴受襲，亦未有作認人手續，指事主因涉藏毒，故誣告警員以求開脫，又指他肋骨骨折是事前已造成。事主否認誣告，指警員施襲時「總之亂咁嚟，拳打腳踢」，他更稱當時有大叫：「警察打人。」



8名被告否認刑毀襲擊等10罪。

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阮有多項案底包括暴力及不誠實

辯方今盤問時指，阮文山有多項案底，包括7項與暴力有關，17項與不誠實有關，阮承認有該些案底，但不記得詳情。辯方續指，阮亦涉在另一宗偷竊的案件中，認罪後替同案另一名不認罪的被告作供，但該案法官指他不誠實，最終阮沒有全數認罪三分一的刑期扣減，阮庭上確認未獲全數刑期扣減。

辯方質疑涉藏毒故誣告警員

辯方續指，「阿十」於2月4日因涉藏毒被捕。被告虛構被警員毆打，以替自己和「阿十」開脫罪名。阮庭上否認，強調：「有就有，無就無。」又指他被襲時，曾以廣東話大叫：「警察打人。」他在覆問時補充，當時他的頭、左腳被壓著，未能郁動。他的左右胸、左腰被襲，亦遭踩背，「總之亂咁黎，拳打腳踢」。

醫療報告未提曾受襲

阮亦指，2月4日被帶到警署後，被送到醫院求診，當時曾把警員襲擊他一事告知醫生，辯方質疑醫療報告指阮稱受傷，沒有稱被襲。報告指阮右胸有觸痛，沒有發現外傷和發紅。雖然控方案情指阮右邊有一節肋骨骨折，但律師指，即使屬實，亦是在2月4日前造成，阮否認說法。

未有參與認人手續

辯方又指，阮只錄取口供，未有參與認人手續，因為他想誣告警員，因此不參與認人手續，又指阮在口供「講到天花龍鳳都得」，阮強調沒有誣告警員。

8名被告依次為：郭展昇（31歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警）。 他們全部共被控10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪。

控方案情共涉兩次事件，分別於2020年2月4日和24日發生。就2月4日的事件，第一、三和八被告涉襲擊越南籍露宿者阮文山，另外第五至七被告涉誣陷另一名越南藉露宿者「阿十」藏毒。24日的事件則指稱，第一被告毀壞阮等人的物品。另多名被告涉作出妨礙司法公正的行為。「阿十」曾被控毒品相關控罪，他去世後，控罪撤銷。

案件編號：DCCC123/2021