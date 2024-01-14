研究指小學生用電子產品時間是父母一倍　過半家長限制使用曾衝突

香港基督教女青年會一項研究發現，逾8成小學生最常用電子產品看影片，逾5成用來打機。近九成高年級小學生和逾六成半初級小學生，擁有自己的電子產品。兩組小學生使用智能電話的時間，在平日為0.8至1.2小時，到假日則倍升至1.6至2.3小時。



調查發現，小學生使用電子產品時間與家長使用時間成正比，平均而言，家長使用1小時，兒童就會使用2小時4分鐘。有五成的家長就曾因限制子金使用電子產品而發生衝突，最多家長使用沒收產品或責罵的方法，最少人採取協商。



女青建議，家長避免過早將電子產品予幼童使用，兒童沉迷上網時亦應避免正面衝突，以免造成反效果。



女青就小學生使用電子產品時間在去年7至10月期間，以問卷方式訪問773位小學生的父母、祖父母及監護人等，結果顯示小學生於學習用途以外，平日平均花4小時使用電腦、手機及平板電腦等電子產品，而假日使用時間更大增至平均6小時。小學生最常用電子產品來「觀看網絡影片」，達81.7%，用來「打機」的亦有60%。

接近9成高小生擁有自己的電子產品

研究發現，66%初小生（小一至三）擁有自己的電子產品，其中85.2%擁有電腦，79.3%擁有平板電腦， 51.5%擁有智能電話；89.1%高小生（小四至六）擁有自己的電子產品，84.3%擁有電腦，79.7%擁有智能電話，77.2%擁有平板電腦。

每日使用電子產品時間方面，初小生平日使用平板電腦約為0.8小時，假期則為1.2小時；高小生平日使用平板電腦約為1.5小時，假日則為2小時。初小生平日使用智能電話約為0.8小時，假日則為1.6小時；高小生平日使用智能電話為1.2小時，假日則為2.3小時。

另有70.5%受訪者讓兒童使用電子產品的原因，是因為「可以放鬆」，48.4%說是「作為獎勵」，「因為兒童悶」的亦佔26.7%，「讓自己有私人空間」則有24.5%。

女青總主任（青年及社區服務）郭義聰表示，家長使用強硬方式令兒童不接觸電子產品只會引來更多衝突。（盧翊銘攝）

過半家長曾因電子產品的使用而發生衝突

85.0%家長表示有監控孩子使用電子產品的時間，亦會預先提醒孩子停止時間，但如果孩子仍然長時間使用，家長傾向使用較強硬的方法處理。有50.1%家長，曾因電子產品的使用而發生親子衝突，50.6%家長處理兒童使用電子產品過長嘅方法為沒收產品、30.3%為責罵、18.8%為關掉Wi-Fi，只有10.6%家長會作出提醒，5.4%家長會協商。

女青總主任（青年及社區服務）郭義聰表示，家長使用強硬方式令兒童不接觸電子產品只會引來更多衝突，建議家長為兒童建立規範，例如與兒童協商每日使用時間，假日亦應多花時間與兒童外出，參與家庭活動，家長亦應避免過早讓兒童接觸電子產品，應該用圖書、玩具等取代電子產品。

約兩年前疫情期間，家長Candy 買了平板電腦予當時約為八歲的兒子上網課，無奈不足三個月，兒子已沉迷於玩網上遊戲。（盧翊銘攝）

疫情上網課令兒童沉迷於網上遊戲

約兩年前疫情期間，家長Candy 買了平板電腦予當時約8歲的兒子上網課，無奈不足三個月，兒子已沉迷於玩網上遊戲。Candy指，遊戲要求定時登入以摸取禮物，令兒子機不離手，更多次提出希望課金。

有一次當兒子的婆婆阻止他玩遊戲時，他竟出手推撞婆婆，甚至令Candy意識到不可再令兒子沉迷於手機。為解決兒子沉迷上網，Candy 嘗試了不同方法，例如以身作則減少用手機的時間，「如果我攞住手機喺度玩，佢會問點解你可以我唔可以？」假日亦會多帶兒子出去玩「放電」，甚至到內地或外地遊玩，「無網絡嘅地方就係最好。」除此之外，Candy亦會與兒子協商，例如考試前不可以用電子產品等。