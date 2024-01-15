中大風波｜梁乃鵬曾促段崇智換走吳樹培　惟對現董事會即炒感震驚

撰文：陶嘉心
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與中大校長段崇智共事多年的上屆中大校董會主席梁乃鵬，接受報章訪問時坦言，對於該校副校長吳樹培遭即時解僱，感到震驚，稱吳在職時跟時任多名校董會主席都合作愉快，強調對方不會是外傳架空校董會主席的人。

不過，梁乃鵬同時披露，在修例風波的中大二號橋事件中，吳樹培當時陪伴段崇智與學生會晤及事後作跟進，梁直指吳「確實處理得不太好」，建議段崇智要換走吳。

中大風波｜前校董主席梁乃鵬：沒料到卸任前續任段崇智變政治事件

於2016至2022年出任中大校會主席的梁乃鵬，在今日（15日）明報的專訪中表示，在任期間一直與吳樹培共事，對於吳樹培上月遭校董會即時解僱令他感到「好shocking（震驚）」、很詫異。

梁表示，吳樹培在過去十多年間曾服務多名校董會主席，包括鄭海泉、鄭維健及他，均合作得非常愉快。故他對於有報道指吳樹培曾架空校董會主席，梁就回應說很奇怪，「因為我認識那個Eric Ng（吳樹培），不是這樣的人」。

吳樹培對個別校董及社會人士，保留作出追究的法律權利。（資料圖片）

2019年反修例事件中，中大二號橋成為重要一役，當時專責學生事務的副校長吳基培，伴隨段崇智赴中大的衝突現場，與學生溝通，又為被起訴的畢業生撰寫求情信。梁乃鵬提到，時任特首林鄭月娥約見過中大及理大管理層，要求大學「收拾個局面」。

▼2019年11月12日　段崇智在中大校園與學生在內的示威者會面▼

梁表示，他其後建議段崇智對學生的態度，必須「對學生要firm（強硬）一點」，即是「要正視這件事，不要當作小事」，他不能接受校長與學生對話，反而被困7小時。

他又直指，要求段崇智要換走吳樹培，因為吳在事件中「確實處理得不太好」。

段崇智處理二號橋事件，令他的評價受質疑。梁乃鵬就為對方說話，表示當時兵荒馬亂、滿目瘡痍，段的境况亦「很慘」，「可能他真的關心那些學生，才走去那條橋，跟警察講讓他們不要放催淚彈」。

表示，當時四周兵荒馬亂、滿目瘡痍，段崇智的境况亦「很慘」，「可能他真的關心那些學生，才走去那條橋，跟警察講讓他們不要放催淚彈」。

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