消委會｜兩產品獲五星　CLIO唇釉性價比高　DIOR唇膏無MOSH

消委會測試市面上30款唇膏、唇釉或液體唇膏，其中DIOR鏡光誘惑唇膏、及CLIO水晶亮澤唇釉的總評獲五星，兩者在價錢上有明顯差距，CLIO唇釉的零售價僅為DIOR唇膏的43%，不過，在MOSH總量的測試中，CLIO唇釉檢出約1.14%的檢出MOSH混合物及其類似物，僅獲評四星；而DIOR則未有檢出MOSH，獲評五星。



總評獲五星的唇膏／唇釉：



消委會測試市面上30款唇膏、唇釉或液體唇膏，當中只有兩款產品在總評中獲得五星，包括DIOR鏡光誘惑唇膏、及CLIO水晶亮澤唇釉，前者大約零售價為370元，標示重量為3.2克，每克售價約115.6元；後者大約零售價為160元，零售價僅為DIOR唇膏的43%，而標示重量為3.4克，每克售價約47.1元，相對而言較DIOR唇膏「抵用」。

不過，需要留意的是，DIOR唇膏在MOSH總量、MOAH總量、金屬及香料致敏物質四類測試中，均獲五星評級；而CLIO唇釉則MOAH總量、金屬及香料致敏物質測試均獲五星，惟在MOSH總量的檢測中略為遜色，檢出約1.14%的檢出MOSH混合物及其類似物，僅獲評四星。

總評獲五星：

品牌及產品名稱／大約零售價（港元）／聲稱來源地

1/DIOR鏡光誘惑唇膏 DIOR ADDICT 色號:527 Atelier／370元／法國

24/CLIO 水晶亮澤唇釉 色號:06 Daily Mauve／160元／韓國



（消委會）

在測試中，總評獲四星半的有六款產品，其中最便宜的是零售價為95元的Visée 柔霧潤澤唇膏，這款產品在MOSH總量的檢測中，也檢出約6.35%的檢出MOSH混合物及其類似物，這一環僅獲評四星，比起另外五款雖獲四星半、惟檢出金屬或香料致敏物質的產品，似乎略勝一籌。

總評獲四星半的唇膏／唇釉：

品牌及產品名稱／大約零售價（港元）／聲稱來源地

2/Visée 柔霧潤澤唇膏 色號:BR340／95元／日本

3/SHISEIDO TechnoSatin 緞光凝亮唇膏 色號:408 Voltage Rose／250元／日本

25/MAYBELLINE 超持久水光唇膏液 色號:120 曖昧奶咖 Punchy／119元／中國

26/TOM FORD Liquid Lip Luxe Matte 色號:#120 Naked Haze／505元／意大利

27/clé de peau 啞緻潤澤唇釉 色號:111 Chocolate Cosmos／390元／日本

28/NARS 空氣絲絨唇釉 色號:SEX KITTEN - 317／260元／意大利



+ 1

在今次測試中，總評分數最低的是獲評兩星半的三款產品，包括YSL絕色柔亮唇膏、GIORGIO ARMANI輕柔緞亮唇膏、及GUCCI ROUGE À LÈVRES VOILE Lip Colour。三款產品分別檢出14%、18.5%、及24%的MOSH，YSL及GIORGIO ARMANI的唇膏也檢出MOAH的混合物。

總評獲兩星半的唇膏／唇釉：

21/YSL 絕色柔亮唇膏 色號:13 Nude Era／390元／法國

22/GIORGIO ARMANI 輕柔緞亮唇膏 色號:#110杏棕玫瑰色 mania／380元／法國

23/GUCCI ROUGE À LÈVRES VOILE Lip Colour 色號:214 Call it a day／375元／意大利



（消委會）

消委會也發現，不少樣本在產品標籤方面都有待改善，其中八款樣本未有以中、英文標示產品成分列表，另外22款即使有標明，部份成分列表被外包裝遮擋或封住、亦有些字體較細小，消費者難以閱讀，促供應商改善。

消委會也建議，消費者在使用唇膏後，有皮膚泛紅、痕癢、紅腫、乾燥或脫皮等情況，可能影響嘴唇範圍和唇緣部位，應立即停用。容易出現皮膚過敏反應的人士，也宜避免選用檢出可致敏重金屬、香料致敏物質或標示含有香料的產品。

消委會亦提醒消費者，如有不自覺舔唇的習慣，在選購唇膏時宜特別留意成分，避免選用含礦物油或合成碳氫化合物作為重要成分的產品。在於飲食前，應先抹走唇上的唇膏，以減低因進食而攝入唇膏物質的程度。