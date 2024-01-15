港鐵班次恢復疫前九成跨境線六成　1.22起非繁忙時段5條線加班次

撰文：何瑞芬
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港鐵表示，去年全年總班次已恢復疫情前近90%，跨境路線則只回復到70%，全年準時度達99.9%。港鐵宣布，下周一（22日）起加強5條鐵路線部份非繁忙時段服務，包括將軍澳線、南港島線、屯馬線、東涌線及迪士尼線，調整後每周合共增加228班車，至於農曆新年節日期間服務安排會稍後公布。

港鐵表示，去年全年總班次已恢復疫情前近90%。（資料圖片/廖雁雄攝）

港鐵表示，留意到市民出行模式改變，下周一起加密5條鐵路線部份非繁忙時段服務：

將軍澳線:

星期一至四的下午8時至午夜12時，北角至寶琳由6分鐘加至5分鐘班；調景嶺至康城則由12分鐘加密至10分鐘一班

南港島線:

平日下午4時至5時由6分鐘增至5分鐘一班

屯馬線:

星期六下午1時15分至4時30分由7分鐘一班增至6分鐘一班

東涌線:

星期六日及公眾假期上午10時至中午12時及下午5時至7時，由7分鐘一班增至6.5分鐘一班

迪士尼線（只在迪士尼樂園營運日子）:

平日上午6時15分及7時25分及下午10時30分至午夜12時45分，由20分鐘加至10分鐘一班；

星期六日及假期上午6時15分至7時25分及下午10時30分至午夜12時45分，由20分鐘加至10分鐘一班。

港鐵表示，港島線今年初會有中國青島四方制Q-train新車投入服務；機場快線去年全年載客量超過1,000萬人次，香港站將推出自助行李託運櫃檯，2026年機鐵料會更新支援感應式信用卡，也正計劃更新列車，以配合三跑道。

港鐵指，高鐵香港段復運後已增3條新線路及16個新站點，網絡由營運初的44站點增至73個站點，每日提供188班列車服務。高鐵2023年客量突破開通紀錄，達到超過2,000萬人次，當中52%為內地旅客，廣東省短途客量增加約10%。目前70%高鐵乘客選用12306平台購票，平均約460人次用福田「靈活行」。

問及延長關口線、高鐵等服務，甚至通宵營運，港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，明白市民對過境線服務關注，但鐵路晚上須時間維修，港鐵會配合政府政策調整。

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