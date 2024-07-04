渣馬2024｜7.4萬跑手參加　周日多處封路　屯馬線凌晨3時多開車

香港渣打馬拉松2024將於下周日 （21日）舉行，7.4萬名跑手將分別參與全馬拉松、半馬拉松及10公里賽事，回復疫前的水平，全馬、半馬都在尖消咀出發，絡點在維多利亞公園。

為方便賽事舉行，警方將於本港多處封路，港鐵則提早屯馬線的服務時間至凌晨3時25分對開。天文台就呼籲跑手留意天氣預測，注意身體量力而為。



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運輸署指，由1月20日（星期六）晚上11時30分起，港九新界多處將分階段實施臨時交通及封路安排，直至1月21日（星期日）下午約1時15分。因應賽事，巴士及小巴路線會作出相應的調整，周日將有港鐵提早服務，當中屯馬線最早一班車會於凌晨3時25分開出。

運輸署續指，預計當日封路附近範圍繁忙，呼籲市民避免駕車前往。

今次全程及半程馬拉松比賽皆由尖沙咀彌敦道出發，而10公里比賽及輪椅賽將分別由東區走廊及灣仔運動場出發，另有領袖盃亦由灣仔運動場出發，比賽終點均設於維多利亞公園。

香港渣打馬拉松2024將於周日、即1月21日舉行。（余月明攝）

大會表示，今年賽事回復至疫情前規模，並同時舉行第19屆亞洲馬拉松錦標賽。今年提供行李寄存安排，與過往做法不同，有需要寄存的參賽者須於比賽前80分鐘，先去香港文化中心進行安檢，檢查過後會於行李袋上貼上標籤；毋須寄存者則只須在比賽前60分鐘到達。

據香港天文台最新預測，比賽當日氣溫介乎攝氏15至20度，相對濕度為55%至80%，主辦方呼籲參賽者留意天氣，調整當日裝備，因應天氣及個人身體狀況量力而為。