房委會下調盈餘預測三成　何永賢稱暫未有計劃調整公屋租金

房委會今午（16日）召開公眾會議，討論關於2023/24至2027/28年度的財政預測，房委會盈餘預計由修訂後的697.4億元，跌至27/28年度的406.3億元，跌幅達三成；房屋局局長何永賢於會後見傳媒時強調，目前房委會保有盈餘，但會持續審視財政狀況以控制成本。至於公屋會否加租以補貼收入，她續指會再作觀望，暫未有計劃調整公屋租金。



房委會召開公眾會議。（資料圖片/羅俊文攝）

房委會財務小組委員會主席麥萃才稱，建築成本將在未來五年持續上升，到26/27年度預料升至超過400億元；而27/28年則可能升到今年的兩倍；加上公屋租金未有調整，以至居屋收益大跌，令盈餘持續下跌。

被問到如何令收入改善，何永賢則回應指，出售資助房屋仍是主要收入來源，惟供應與落成數要視乎當年度的土地供應；至於公屋會否加租以補貼收入，她續指會再作觀望，暫未有計劃調整公屋租金。