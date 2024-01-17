黎智英案｜蘋果日報前社長張劍虹「從犯證人」作供　多人排隊旁聽

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等罪。案件今（17日）踏入第11天審訊，控方傳召首名證人作供。認罪被告、前壹傳媒行政總裁張劍虹以「從犯證人」身份出庭作供，講述《蘋果》的日常運作和編採決定。頭髮發白、身穿黑色西裝及格仔襯衣的張劍虹，在三名懲教人員看守下步入法庭。今日法院外亦有數十人排隊人龍輪候旁聽席。《香港01》會繼續跟進情況。



黎智英今早出庭時有要求移動座位。

張劍虹作供之前，坐在犯人欄的黎智英主動要求懲教人員移動座位，並說：「呢度啲位啱啱遮住。」黎隨後向右移動約兩個身位後坐下，雙手交叉疊在胸前，表現冷靜。

張已承認勾結外國勢力罪

張劍虹確認，他於2021年6月17日涉嫌串謀勾結外國勢力罪被捕，同月24日被正式落案起訴，之後再被控串謀發布煽動刊物罪。他於2022年5月承認勾結外國勢力罪，煽動刊物罪則或存檔法庭。法官李運騰指，留意到上述兩罪最後日期為2021年6月24日，當時張已被捕，直言情況少見，要求主控官澄清張被捕後是否還押或獲准保釋。主控官周天行則指，他會在稍後時間向張釐清。

張劍虹是蘋果日報的社長，他早前已認罪，並將以控方證人身份作供（Anthony Kwan/Getty Images）

1991年加入《壹周刊》

張又指他持有香港中文大學新聞與傳播系學士學位，並於1991年加入《壹週刊》擔任財經組編輯，1994年獲黎委任為總編輯，時任總編輯則是楊懷康。張憶述當時《壹週刊》總編輯是只是一本雜誌，後來發展越多刊物，1995年黎智英創立香港《蘋果日報》，4年後上市，之後便成立壹傳媒集團。被問到為何會升職，張說：「因為黎生對我工作表現滿意。」

曾於2005年離職休息

2000年，黎智英決定在台灣創辦《壹週刊》，遂派張到當地協助。張於2001年至2005年間，擔任台灣《壹週刊》的社長，每星期約有三天留在台灣工作。後來台灣的《壹週刊》上軌道，並開始有利潤，張便於2005年離職以作休息。

2010年回壹週刊任顧問後調至蘋果日報

2010年，張在黎智英要求下，再次加入香港《壹週刊》擔任內容顧問。翌年，黎智英再把張由《壹週刊》調至《蘋果日報》出任總編輯。他其後曾任副社長一段時間，2016年被黎晉升為社長。周天行再問為何獲晉升，法官李運騰隨即打斷問，這條問題和本案有何關連，周解釋問題能顯示黎和張的聯連。張便回應指：「我相信都係黎先生認同我係蘋果日報嘅工作能力。」

任社長時負責蘋果日報的營運

此外，張於2016至 2021間為《蘋果日報》的註冊代表、東主和社長，其職責主要負責整個《蘋果日報》的營運，以及確保每天報紙的出版。同時，黎於2017年委任張為壹傳媒集團的副行政總裁，再於翌年委任他為行政總裁，張並兼任集團的執行董事、以及集團旗下附屬公司的董事。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

控方今傳召前壹傳媒行政總裁張劍虹，他與另外5名《蘋果日報》高層陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光、楊清奇早前已承認一項串謀勾結外國勢力罪，尚待判刑。其中張、陳及楊三人將以控方的「從犯證人」身份作供。

案件編號：HCCC 51/2022