宜居城市排名｜香港撤防疫後反彈至第77位　仍較十年前低60位

全球外派人力資源顧問機構ECA International今日（17日）發布最新宜居城市排名，香港由上年第92位，回升至77位；惟於過去10年間，從17位下跌至77位。該機構指，香港今年回升的原因，在於撤銷所有防疫措施後，令其宜居程度有所改善。



ECA 亞洲區域總經理夏力信指，香港與中國内地成為全球最後一批解除防疫措施的地區，令兩地的生活環境因素，仍然受到相當限制，而隨著這些防疫措施陸續被取消，香港及中國內地城市的宜居程度，則逐步於過去一年間改善；加上經歷2014年及2019年的社會運動後，香港在社會政治環境和言論自由方面的評分有所下跌，但觀乎香港擁有優良的設施、基建、娛樂及低犯罪率，令其相比其他亞洲城市，仍具相當吸引力。

香港的宜居城市排名從2013年的17名，到2023年為第77名；而新加坡則續佔第1位，港人常去的日本東京、大阪，則分別為第2及第5位。內地城市方面，深圳排名第137位。在亞洲地區的排名比新加坡、日本及韓國釜山低。

ECA宜居城市排名，透過分析一系列生活因素，包括：醫療服務、住房及公用事業、隔離程度、社交網絡與休閒娛樂設施、基礎建設、氣候、個人安全、社會政治環境，以及空氣質素等。評估全球超過500個地區的整體生活質素。