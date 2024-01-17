今日必看8分鐘｜ 元朗男遭毆打劫財｜灣仔兩死車禍 被告缺席聆訊

元朗男遭毆打圖挾上車 事敗後搶走LV袋及$9萬 反黑組接手追查

元朗發生搶劫傷人案。今日（17日）凌晨近4時，一名30歲姓陳男子偕女友及一男友人，離開青山公路元朗段68至76號一棟大廈，打算取車離開。豈料前方一輛車跳出兩名非華裔男子和一名本地男子，他們持刀棍恐嚇男事主，一邊用棍毆打，一邊試圖將他挾持上車。事主極力反抗，他們見事敗，即搶去事主一個內有9萬元現金的LV袋，隨後上車往阜財街方向逃去無蹤。

油麻地護老院兩翁爭執 1人遭生果刀割傷面頰 雙雙被捕

今日（17日）上午8時半左右，油麻地彌敦道448號一間護老院，兩名年逾80歲的老翁因故爭執。其中一人涉嫌用生果刀施襲，雙方互有推撞，最後85歲院友左面頰被割傷，職員制服後報警。警方到場將傷者送院，持刀老翁則用步行架協助登上警車到警署。警方經調查後分別以普通襲擊及襲擊致造成身體受傷拘捕兩人。

啟德新急症醫院地盤陷火海 約花3小時救熄 疑燒焊機短路肇禍

啟德承豐道一個地盤，周二（16日）10時許發生火警。《香港01》記者現場所見，地盤建築物外牆設有綠色圍網，建築物高層位置內火勢猛烈，冒出大量濃煙。消防趕至動用一條喉及一隊煙帽隊灌救。火警至晚上11時許仍未救熄，幸初步無人傷亡。至17日凌晨零時左右，原本火勢在面向觀塘繞道一方較大，疑因火乘風勢，部份火種蔓延至面向舊機場跑道一方的外牆圍網。

鰂魚涌英皇道劏房單位 女住戶疑煙蒂燒着雜物 灼傷面部送院

今日（17日）上午10時40分，鰂魚涌英皇道997號惠利大廈一個中層劏房單位冒煙。消防員接報到場，其間一名女住戶面受傷，自行落樓，稍後由救護車送院。火警於16分鐘後救熄，大廈其他住戶毋須疏散。

灣仔車禍｜女的士司機被控危駕致兩死提堂 仍留院缺席聆訊

灣仔日前發生奪命車禍，一輛城巴與一輛載客的士在林明道及港灣道交界相撞，的士上一男一女乘客傷重死亡，其中男乘客為「整形名醫」何維新。33歲女的士司機事後被控一項危險駕駛導致他人死亡罪，案件今（17日）在東區法院提堂。被告因留院未能出庭應訊，主任裁判官徐綺薇應控方要求押後至1月22日，或待被告出院較早的日子再提訊，期間被告交由警方看管。

黎智英案｜張劍虹指黎是最高領導人 2019年指示要呼籲示威抗爭

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等罪。案件今（17日）踏入第11天審訊，控方傳召首名證人作供。認罪被告、前壹傳媒行政總裁張劍虹以「從犯證人」身份出庭作供，講述《蘋果》的日常運作和編採決定。頭髮發白、身穿黑色西裝及格仔襯衣的張劍虹，在三名懲教人員看守下步入法庭。今日法院外亦有數十人排隊人龍輪候旁聽席。

冷鋒嚴寒天氣下周殺到 天文台再下調預測 市區下周三跌至單位數

天文台指一道冷鋒會在星期六(20日)二十四節氣「大寒」晚上至下星期日（21日）早上橫過華南沿岸，與其相關的強烈冬季季候風會在隨後數日影響區內，本港市區兩日溫差逹11度，由周六日間最高攝氏26度跌至周日早上15度，周日參加渣打馬拉松的選手要留意。

沙頭角兩狗誤踩「山豬吊」哀鳴求救 愛協檢逾10捕獸器 警列虐畜

今日（17日）上午11時許，沙頭角公路萊洞東村後山傳來陣陣動物哀鳴聲，一名村民聽到後上山查看，在一處叢林發現一隻狗誤中陷阱，腳部被捕獸器夾住及連著一條鋼索，倚著大樹動彈不得。當村民靠近時，狗隻不停哀鳴。村民隨後四處搜索，最後在十多米外，發現第二隻誤中捕獸器的狗，遂即時報案求助。消防員接報到場為兩隻狗打開捕獸器，兩狗得救後立刻奔向樹林逃走。愛護動物協會人員其後在現場檢獲最少12個非法捕獸器。警方則檢獲4個捕獸器，將案件列作「殘酷對待動物」，交由邊境警區刑事調查隊第二隊跟進，正追緝涉案者。

南丫海難入獄前助理海事處長蘇平治成特許驗船師 曾遭拒上訴得直

南丫海難過去11年，《香港01》發現，因公職人員行為失當罪成入獄的海事處前助理處長蘇平治，去年獲海事處批出特許驗船師資格，重操故業。案中指他指示下屬毋須對舊船執行必須配備兒童救生衣的新法例。

巴士車長疑被乘客激嬲 開咪高呼1句仲咁做 網民反大讚：做得好

近年巴士交通意外頻生，不少人也非常留意司機的駕駛態度。有網民近日分享一驚奇經歷，指巴士車長疑因被車上乘客激怒，於是特意開咪向所有乘客稱「以一個好安全嘅速度行駛」，之後全程慢速駕駛，令樓主感到非常愕然。

尷尬！女乘客搭的士遺留這東西 已婚司機一看崩潰：水洗都唔清…

的士乘客遺留這物品，也太尷尬了吧！有已婚的士司機於網上發文訴苦，指有女乘客坐其車後，遺留了1樣「貼身」物品，令他憂慮「水洗都唔清」，直呼「邊條女同我咁大仇口」。帖文引來網民熱議，笑言「美麗回憶，可吹一世」、「攞返屋企送畀老婆啦」；也有的士行家分享類似經歷，「我有兄弟執到條黑色底褲」。