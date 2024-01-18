黎智英案・四｜張劍虹指黎是舵手　蘋果佔中後由狗仔隊變反共報章

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司涉違反國安法案續審，集團的行政總裁兼《蘋果》社長張劍虹zxab 以從犯證人身份作供。張除了講述《蘋果》的日常編採分工及運作外，亦指壹傳媒的刊物過往給人狗仔隊及娛樂的印象，但他指自2014年黎積極參與了佔中運動，這亦成了《蘋果》的分水嶺，黎開始積極參與編採政策，大力推動民主，並想透過《蘋果》呼籲大眾抗爭，自此《蘋果》就好像成為了一間「反政府」、「對抗中央」的報章，管理層亦按著這個方向經營。



張劍虹作供時先講述蘋果的架構及運作，例如《蘋果日報》每天會由編採人員開「鋤報會」，集團旗下的刊物，亦會定時開「飯盒會」，他與黎只會出席「飯盒會」，黎會在會上提及他對時局的看法，及政治取態。

張自1991年加入壹傳媒集團，由財經組編輯，一步一步進晉升至集團的行政總裁，他亦有幫助黎在台灣開設《蘋果日報》，亦曾離開壹傳媒一段時間，至2010年才回公司，後來被調任為《蘋果》的社長。張指黎是公司的最高領導人及決策者，張擔任行政總裁，主要工作是執行黎及董事局的決定。

佔中運動是蘋果的分水嶺

張形容黎智英是公司的「舵手」，但《蘋果》在2014年前給人印象只是「狗仔隊」及娛樂新聞，自2014年9月佔中運動發生後，黎開始積極參與《蘋果》的編採政策，主張透過報章呼籲大眾爭取民主，張形容該大半年是一個「分水嶺」，自此《蘋果》彷彿成為反政府，及對抗中央的報紙，並開始以走這路向，而管理層亦按黎指示的方針經營。

黎認為逃犯條例是侵犯港人民主和人權

張又稱，及至2019年，政府宣布修訂《逃犯條例》，黎認為這條例侵犯香港人的民主自由和人權，又覺得中共會透過這條例要不聽話的香港人，及中共政權的「眼中釘」送返大陸，黎認為到時商界好擔心，又覺得條例通過後，傳媒將會做不下去。

提過爭取西方對抗中央甚至制裁

黎之後指示的方針，是要透過《蘋果》，爭取西方民主國家關注修例事件，希望他們會出手去對抗政府及中央，甚至制裁中港官員：「等佢地唔敢亂嚟。」他指黎有在各部門的「飯盒會」中，提及他的這個主張。

張並提及《蘋果》的社評及評論版的運作，當主控官問及他一篇在黎個人專欄的文章時，張說：「我可以咁講，黎生呢篇文係無人敢修改嘅。」

聆訊第11天

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022