玫瑰崗中學｜ 校監致涵家長未回應公開信疑問　月底辦家長會講解

灣仔玫瑰崗中學家長、校友和教職員昨日向辦學團體道明會發公開信，不滿學校提早兩年停年，安排全體學生轉往南區余振強紀念第二中學。 校監何幼孫昨日致涵家長，未有回應公開信的五大疑問，僅稱有關安排是經過仔細考慮，旨在確保轉校過程順利成功，本月底將舉辦家長會講解，亦已成立一個小組委員會制定補助的細節，以補助家庭支付轉學的費用。



灣仔玫瑰崗中學於本學年完結後停辦，下學年全體學生將轉校至南區余振強紀念第二中學。（資料圖片）

校監何幼孫於信涵中表示，於下學年起，安排中一至中五學生轉學到余振強紀念第二中學，相關決定是經過仔細考慮，考慮了諮詢調查結果，和優先考慮學生和教師的福祉而作出。

何幼孫指，校方將於本月27日家長日舉辦家長會，向家長講解最新的安排，亦會為學生辦理轉學余二的註冊手續，以確認有關的學生人數。他指，明白部份學生會在註冊後，仍會繼續尋求轉到其他學校的機會，但「愈高年級，要尋持到合適的學校會愈見困難。」

已成立小組制定助補助轉學費用細節

他稱，校方已成立一個小組委員會，制定有關補助的細節，以補助家庭支付下學年轉到余二，或其他學校的學生購買新教科書和校服的費用。

另外，校方將盡力安排與教育局會面，辦學團體的代表、校監和校長將受邀參與討論，確保過渡安排的順利進行。同時會盡快安排兩校教師代表召開會議，討論並落實具體的過渡安排，又會向老師分析共同過渡到余二的正面影響。

他指，明白過渡期產生不少問題和疑慮，但校方會全程支持學生，目標是平穩過渡和優先考慮學生福祉和教育方面的需求。

灣仔玫瑰崗中學家長、校友和教職員昨日向辦學團體道明會發公開信，要求辦團交代五大疑問，包括向日後進駐的道爾頓學校徵收的租金金額、新翼校舍的業權問題、公開轉讀余二的校內諮詢投票數目、轉校津貼的資助來源等、提早佛辦是否有違教會辦學的承擔。