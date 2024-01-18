中大醫學院長陳家亮將卸任　被問會否競逐校長　稱信找到合適人選

中大校長段崇智早前突然請辭校長一職，惹來社會不少討論。將於月底卸任中大醫學院院長一職的陳家亮今日出席傳媒茶聚時，回應近日中大各種風波時僅稱，社會上有很多揣測，當中很多並不準確，對當時人亦有些不公允。他指，與段崇智關係亦師亦友， 「每個地方都會有人事問題，任何人事問題都是短暫的問題。」



被問到會否考慮競逐校長一職接手燙手山芋，又或進入熱廚房，他僅指，會好好裝備自己，當表現超乎別人期望時就會收到不同邀約，相信中大校長一職會找到有合適人士擔任。



將於月底卸任中大醫學院院長一職的陳家亮回應近日中大種種風波時僅指，社會上有很多揣測，而很多並不準確，對當時人亦有些不公允。（盧翊銘攝）

稱與段崇智亦師亦友 稱外界部份揣測對當事人不公允

中大校政近年發生不少風波，段崇智早前更突然請辭校長一職。中大醫學院長陳家亮回應時指出，相信很多事只有局內人才清楚，現時外面有很多揣測，當中有不準確，亦對當時人不公允。

他表示，作為醫學院院長，最主要是做好自己本分，「其他唔關自己事，茶餘飯後嘅gossip（閒話）嘢盡量減少。」至於會否擔心風波影響未來醫學院的發展，他表示，「話知個社會發生緊咩事」，醫學院最重要是做好自己崗位，又指相信中大校長一職會找到有合適人士擔任。

他亦指，與段崇智關係亦師亦友， 又重提2018/19年度醫學院曾超額收生，他因而向校長求助，幸得校長出手願意撥資源收生。他亦指，每個地方都會有人事問題，「任何人事問題都是短暫的問題。」

回顧院長生涯11年，他表示，以前自己日日「3杯咖啡踩18個鐘」，未來會希望襯著假期可以放鬆下，如日日健身及研究中國文品收藏等。（盧翊銘攝）

無正面回應會否競逐校長或加入政府 稱會好好裝備自己

他又指，自己未來會學習管理文化，因「做得好與唔好，人事都係好重要」，認為做一個位置成與敗都有人為因素，故會好好裝備自己。

至於會否考慮競逐申請做校長接手燙手山芋，又或進入「熱廚房」，他反問記者，笑言有沒有好介紹，未有正面回應會否申請。他稱，當表現超乎別人期望時就會收到不同邀約，「與其諗有冇機會做下任特首，不如我好好裝備自己。」他又指，與現任局長關係很好，「如有任何用得著我嘅地方，對我嚟講好好嘅學習機會。」

回顧11年院長生涯，他表示，以前日日「3杯咖啡踩18個鐘」，未來希望藉假期可以放鬆一下，如每更健身及研究中國文品收藏等，亦會把握時間到外地進修，希望將香港打造創科中心，帶動新一代的創科產業。他談到做院長的11年「日日都好困難」，幸好找到一班厲害的教授願意成為自己的團隊。

回顧11年院長生涯，他表示，以前日日「3杯咖啡踩18個鐘」，未來希望藉假期可以放鬆一下。（盧翊銘攝）

稱信任下任院長 「青出於藍而勝於藍」

對於下一任院長趙偉仁的評價，他表示，與對方認識數十年，合作無間，獲悉趙偉仁接任後如釋重負，「如果交比唔信任嘅人，我會訓唔著教，因為𠵱度係我屋企」，形容他一定會「青出於藍而勝於藍。」

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「G-Niib」被指標示不清 陳家亮：商業行為唔好講

陳家亮任內帶領研發新腸道微生態配方，惟現時益生菌不需要有醫學數據支持則可售賣。他表示，由於益生菌不是藥物，藥物規管對此不適用，亦無法將醫學研究結果寫在標籤上，認同在監管益生菌方面有很多改善空間，現時正研究益生菌成為藥物。

至於使用中大研發的微生態配方的「G-Niib」近日被點名標示不清晰，無益生菌資料，他則指「商業行為唔好講」，認為現時無法例指要標示什麼，但標示得更清晰予市民是無可厚非。