8警案｜辯方指警若疑罐頭藏毒但未帶罐頭刀　或需粗暴打開

8名警員在反毒品行動時，涉砸爛露宿者的家當和誣衊露宿者藏毒案續審，案發時眾被告所屬警區的總督察出庭作供，他稱在涉案的閉露電視片段認出兩名被告，其中一人曾揮棍砸物。辯方盤問，他同意疑犯收藏毒品的方式日新月異，包括會收藏在罐頭或鼓油樽內。辯方隨即追問，若有警員搜查時懷疑毒品在罐頭內，但又未帶備罐頭刀，或需在現場粗暴地打開。總督察同意說，但強調前提是相信該物品內有毒品。



總督察認出首被告曾揮棍砸物

時任深水埗警區刑事部總督察謝于毅供稱，他於2006年加入警隊，於2019年至2020年調任至深水圳警區擔任行動主任，案發時負責監察8名被告隸屬的特別職務隊。謝其後在庭上觀看涉案片段，在涉及砸爛物品的片段中認出首兩名被告，其中首被告郭展昇在揮棍砸物。謝另在涉襲擊露宿者的片段中未有認出任何人。

曾聽說在罐頭或鼓油樽藏毒品

謝在辯方盤問下透露，在他過去18年的警察生涯中，曾3度參與緝毒相關的工作。他同意現今毒品的收藏方法日新月異，曾聽說過有人會用罐頭、米、鼓油樽等日常用品藏毒。

若疑罐頭藏毒或需粗暴打開

辯方又指，如罐頭藏毒，警方未必會在每次行動均隨身攜帶罐頭刀，有需要時便要在現場找工具開罐頭。若該反毒品行動現場有10個有懷疑的罐頭，則全部需要設法確認內有否藏有毒品，警員有時要粗暴地打開該罐頭。謝同意以上說法，但強調前提是該名警員相信物件內藏有毒品。

各警員均為同級時毋須向他人交代

辯方續指，當多名警員均為同級，彼此無權要求對方代表他在做什麼。即每個人各自搜證時，他們毋須向其他人交代，只需要向其上級匯報。謝同意。

六男二女被告

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8名被告依次為：郭展昇（31歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警）。 他們全部共被控10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪。

控方案情共涉兩次事件，分別於2020年2月4日和24日發生。就2月4日的事件，首、三和八被告涉襲擊越南籍露宿者阮文山，另外第五至七被告涉誣陷另一名越南藉露宿者「阿十」藏毒。24日的事件則指稱，首被告毀壞阮等人的物品。另多名被告涉作出妨礙司法公正的行為。「阿十」曾被控毒品相關控罪，他去世後，控罪撤銷。

案件編號：DCCC123/2021